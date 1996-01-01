Хабаровск передает вахту Владивостоку

"Дальний Восток не все знают. Как-то, проверяя расходы представительства президента в ДВФО, московские ревизоры задали нам вопрос: "Почему вы не экономите и летаете на Камчатку и Сахалин самолетами, а не ездите, например, поездом?" - такой курьезный пример привел на пресс-конференции, предварявшей Первый Дальневосточный экономический форум, полпред президента Константин ПУЛИКОВСКИЙ.

Над такими замечаниями можно смеяться, только не весело. Конечно, Россия большая, и познать ее до самых до окраин сложно даже правительственным чиновникам. Мы, жители региона, - непосредственные свидетели того, что за расхожими лозунгами типа "Дальний Восток - форпост (ворота) России в АТР" уже долгое время скрываются лишь общие представления о значимости для российского государства самого крупного восточного макрорегиона. Причем этих свидетелей становится все меньше. За годы реформ Дальний Восток и Забайкалье, как показывает Всероссийская перепись, потеряли порядка 1,6 млн жителей - 15,4% населения.

Об идее

Сказать, что ничего не предпринималось для выработки стратегии социально-экономического развития региона, нельзя. Программа развития Дальнего Востока и Забайкалья, инициированная губернаторами, была принята еще в 1995 г. и практически единственная носит статус президентской. Она корректировалась в соответствии с новыми условиями и новыми методами управления и по существу потеряла свою роль программного документа. Сегодня Дальний Восток должен вписаться в новую концепцию региональной политики, которая разрабатывается на государственном уровне. Идет административная реформа, и распределение полномочий открывает дополнительные возможности для региональной власти в развитии территорий. Требуются значительные изменения законодательных документов, которые позволят более эффективно управлять основой экономики Дальнего Востока - природными ресурсами. Уже реализуются и планируются масштабные проекты, способные коренным образом изменить промышленный потенциал региона. Все это требует осмысления. Так что идея проведения Дальневосточного международного экономического конгресса (ДВМЭК) родилась вовремя.

То, что у ДВМЭК хорошие шансы на удачу, было очевидно сразу, поскольку отцами-основателями выступили сразу три авторитетных политика. "Из Москвы все вопросы не решить по определению", - заявил на пресс-конференции председатель Совета Федерации Сергей МИРОНОВ. "Нужно изучать Дальний Восток, чтобы принимать правильные решения. Мы должны себя предъявлять, показывать, что можем и чего хотим", - объяснял журналистам идею проведения конгресса полномочный представитель Президента РФ в ДВФО Константин Пуликовский. "В конечном счете, организаторов и участников конгресса объединяет одна цель - Дальний Восток должен стать развитой территорией, обеспечивающей вхождение России в АТР в качестве равноправного партнера, а дальневосточникам, чтобы жилось на родной земле комфортно и никогда не хотелось бы уезжать в другие края", - приветствовал гостей губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ.

"Получилось очень емкое интеллектуальное мероприятие. На самом деле, Дальний Восток - это не отдаленная территория России, он находится на отшибе только в головах людей, от которых зависит принятие конкретных решений по развитию региона. И то, что в одном зале собрались сотни специалистов, чиновников, представителей бизнеса, очень значимо для поиска консенсуса интересов", - определил свою заинтересованность в том, чтобы конгресс состоялся, представитель генерального спонсора - президент Всероссийского банка развития регионов Дмитрий ТИТОВ.

По-соседски порадовался за дальневосточников представитель оргкомитета Байкальского форума генеральный директор Сибэкспоцентра Анатолий КОЦАРЬ: "Сибирь и Дальний Восток - это единое экономическое пространство, и мы приветствуем идею проведения Дальневосточного экономического конгресса. Готовы объединять свои усилия для выработки концепции экономического и инвестиционного сотрудничества со странами-соседями по АТР, отстаивания интересов жителей наших регионов".

- Может быть, потому, что Дальневосточный конгресс был первым, организаторы сразу же замахнулись на самый широкий круг проблем: природные ресурсы, энергетика и нефтегазовый комплекс, транспортная стратегия, финансовый рынок, инновационное развитие, приграничное сотрудничество, развитие туристической отрасли, народонаселенческий потенциал. Все это темы круглых столов, по итогам которых приняты рекомендации Федеральному собранию РФ, Государственной Думе, Правительству России. Получился свод идей, предложены механизмы их реализации.

Принцип двух ключей

Самый обстоятельный разговор состоялся по ресурсному блоку проблем. И это оправдано, ведь почти 40% промышленного производства в регионе связано с добычей полезных ископаемых. На востоке страны сосредоточено более 20% углеводородного сырья. Около 70% российского вылова рыбы приходится на Дальневосточный бассейн. Что нужно, чтобы этот потенциал использовался с максимальной отдачей и для государственного бюджета, и для жителей региона? На самом деле, много. Только законодательных актов, в которые, по мнению участников конгресса, необходимо внести изменения, насчитывается десятки. От основополагающих Налогового, Таможенного, Лесного, Уголовного кодексов до ведомственных инструкций и приказов. Если не зацикливаться на неимоверной бюрократичности законотворческих процедур, то можно надеяться, что разумные предложения могут быть приняты. Это дело времени, хотя, конечно, и не такого скорого, как того требует жизнь.

Как заметил председатель комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды Виктор ОРЛОВ, сегодня нужно прежде пройти самый важный этап - завершить распределение полномочий между уровнями власти, а потом уже принимать поправки, иначе сразу же придется вновь менять законы. Более определенно высказался на эту тему Сергей Миронов: "Мы практически завершили период централизации власти, когда федеральные органы были вынуждены перетягивать большинство полномочий на себя, поскольку региональные руководители походили на князьков и были порой просто неуправляемы. Сегодня выстроена жесткая вертикаль власти, губернаторы выбираются по предложению президента страны - это уже другая система управления. Пришло время делегировать полномочия на места. Это непосредственно касается, в частности, и принципа двух ключей, о котором говорят губернаторы и который необходимо вернуть в закон о недрах".

Об инвестиционных проектах

Именно крупные инвестиционные проекты, осуществляемые с государственной поддержкой, должны стать основой развития экономики региона. Один из них, несомненно, самый грандиозный - строительство нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан. Выступление президента "Транснефти" Семена ВАЙНШТОКА вызвало особый интерес участников конгресса. Однако одного проекта трубы недостаточно. "Транзитный коридор не должен быть безлюдным, - считает Дмитрий ТИТОВ, - как нити образуют пряжу, так комплексно должны решаться вопросы развития инфраструктуры, закрепления населения в регионе. Каждому его жителю должна быть понятна перспектива, и у него должна быть уверенность, что по окончании великой стройки жизнь вокруг нее не замрет". В числе приоритетных названы проекты по разведке и разработке нефти и газа на Сахалинском, Магаданском и Камчатском шельфах Охотского моря и материковых месторождений: Чаяндинского и Талаканского нефтегазовых, Эльгинского каменноугольного, Гаринского железорудного в Амурской области, Наталкинского золоторудного и буроугольных в Магаданской области, золоторудных "Майского" и "Купола" в Чукотском автономном округе и др.

При этом одной из самых насущных проблем в области недропользования участники конгресса считают недостаточное финансирование геологоразведочных работ. Это не частность, а принципиальный вопрос будущего благополучия региона. Пока что мы берем то, что разведано еще в советские годы. Прозвучали такие цифры: объемы геологоразведочных работ в период 1994-2003 годов обеспечили восполнение выбывающих запасов минерального сырья лишь на 35-70% при традиционном общемировом нормативе 115-130%.

Транспорт - отрасль, которая уже сегодня обеспечивает возможность более тесного экономического взаимодействия со странами АТР и имеет ключевое значение и для дальнейшей интеграции в мировое экономическое пространство, и для повышения инвестиционной привлекательности самой дальневосточной территории.

И именно в этой отрасли сегодня осуществляются наиболее масштабные инвестиции, в том числе государственные. Сегодня необходимо принять комплекс мер, которые бы способствовали ускоренному формированию регионального терминально-логистического комплекса, увеличить финансирование по федеральной целевой программе "Модернизация транспортной системы России".

Многообещающие перспективы просматриваются в энергетике и нефтегазовом комплексе региона. Потребность в импорте энергетических ресурсов Дальнего Востока сегодня заявляют Китай, КНДР, Япония. Но опять же необходимо разработать и утвердить государственную стратегию развития энергетики и нефтегазового комплекса на востоке России, которая была бы основана на общности интересов государства, бизнеса и жителей региона. По этому поводу участниками конгресса выработаны конкретные рекомендации.

Нас услышат?

Сегодня завершается доработка всех итоговых документов конгресса. Они должны лечь в основу принятия государственных решений, стать частью комплексной долгосрочной стратегии развития региона. По крайней мере, мы на это надеемся. Хотя и не обольщаемся.

Несмотря на приглашения, дальневосточное мероприятие не удостоил своим посещением ни один министр, в лучшем случае были их заместители или руководители агентств. Министр экономического развития и торговли Герман ГРЕФ вместе со своими коллегами, министрами природных ресурсов Юрием ТРУТНЕВЫМ и транспорта Игорем ЛЕВИТИНЫМ, побывали в ряде дальневосточных территорий накануне, и участие в Первом Дальневосточном экономическом конгрессе в их планы не вошло. Дальневосточники хотели напрямую пообщаться с вице-премьером Александром ЖУКОВЫМ и министром Виктором ХРИСТЕНКО - теми ключевыми фигурами, которые в значительной степени определяют действия правительства России. По этому поводу можно сожалеть, но, как говорят участники конгресса, для первого подобного сбора и присутствие их подчиненных - уже хорошо.

В период работы конгресса была проведена седьмая межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка-2005, на которой были представлены возможности компаний региона, инвестиционные проекты, проведены презентации дальневосточных субъектов федерации. Она показала реальный потенциал региона.

В итоге участники Хабаровского форума приняли важное решение: Второй Дальневосточный международный экономический конгресс пройдет через два года. Его столицей предположительно станет Владивосток.