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Фракция - дело святое
Публичность спикера Законодательного собрания Приморья на фоне позиции губернатора "за кадром" вызывает уважение. Виктор ГОРЧАКОВ на пресс-конференции, состоявшейся на прошлой неделе, не уходил от ответов на самые острые вопросы, хотя главной темой были заявлены перспективы саммита АТЭС.
Как выяснилось, они пока недалеко ушли от "виртуальности". Виктор Васильевич добавил интересный штрих к "портрету" возможного саммита: "Федеральные органы власти заявили о скором создании специальной государственной комиссии, которая время от времени будет приезжать во Владивосток и оценивать места, предложенные администрацией для расположения объектов саммита и проводить оценку стоимости работ", - заявил спикер. Таким образом, Горчаков невольно дал понять, что идея проведения саммита пока остается скорее идеей, а не проектом.
Впечатление еще более усилилось, когда спикер вскользь упомянул, что на декабрьском заседании Совета Безопасности, где обсуждалась стратегия развития Дальнего Востока и Сибири, "все рассорились друг с другом" из-за разных подходов к этому самому развитию. К тому же, как открыто заявил Горчаков, Герман ГРЕФ "как-то в штыки принял Владивосток". А на днях правительство вообще вернуло "доморощенный" проект развития инфраструктуры Владивостока на доработку.
Лестно оценил спикер коллег и итоги первых месяцев деятельности нового состава ЗС. "Из 40 депутатов 30 представляют собой надежный "костяк", они активно участвуют в проработке документов. Но к ряду депутатов у нас есть замечания", - заявил спикер. На резонный вопрос "ЗР", не являются ли все 30 человек "единороссами", Виктор Горчаков ответил, что "надежные" есть и в других фракциях, а у некоторых членов "ЕР", в свою очередь, есть проблемы с депутатской дисциплиной.
"Фракция для нас - дело святое, ее руководитель Владимир КУРИЛОВ - очень серьезный человек. Практически все важные законопроекты обсуждаются на заседании фракции, там мы принимаем решение голосовать консолидированно или свободно", - прокомментировал спикер.
Разумеется, журналисты не обошли стороной и ситуацию с арестом Дмитрия МУДРОВА. "Это, конечно же, было неприятным событием. Когда он стал депутатом, мы знали, что у него существуют проблемы с законом, однако такой меры по отношению к Мудрову, как арест, со стороны правоохранительных органов мы не ожидали", - заявил спикер.
Под конец общения с прессой председатель краевого парламента снова был вынужден вернуться к многочисленным прожектам, намеченным к реализации в Приморье. "В казино я никогда не играл и не верю, что где-либо в мире есть "неворовской" опыт создания казино", - прокомментировал спикер перспективы создания в крае игорной зоны.
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