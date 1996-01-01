Плодотворное думовращение по-хабаровски

Очередное заседание хабаровской законодательной думы прошло на редкость плодотворно. Залоговый фонд края будет ликвидирован, а муниципалитеты начнут выдавать разрешения на организацию розничных рынков - таковы последствия законопроектов, рассмотренных в 1-м чтении на очередном заседании депутатами Законодательной думы Хабаровского края.

А на прошедшем тут же внеочередном заседании парламентарии инициировали появление уже 11-й по счету краевой целевой бюджетной программы - по развитию сельского кооперативного движения.

Зарплатой мэра не обидели

Одной из ожидаемых прессой сенсаций должен был стать вопрос о зарплате мэра Хабаровска. Напомним, что, согласно одобренному краевой думой в январе законопроекту, оклад глав муниципалитетов должны были начислять в процентном соотношении от зарплаты не губернатора, как прежде, а всего лишь его заместителя. Но на защиту урезанной мэрской зарплаты встали депутаты хабаровской городской думы. Однако на нынешнем заседании городской парламент свои поправки внезапно отозвал. Причиной, очевидно, стал не столько заготовленный краевыми коллегами отказ, сколько данное руководителем аппарата губернатора края Виктором КАЧИМОВЫМ специальное письмо-разъяснение по применению нового законопроекта. Теперь потерю мэрам ежемесячно будет возмещать краевой бюджет. Так что беспокоиться и шуметь, выходит, не о чем.

Тем более подход теперь у краевой думы один - партийный: ныне из 26 депутатов 19 - "единороссы". Немудрено, что протестное голосование в этот день наблюдалось лишь однажды: против поправок в Избирательный кодекс Хабаровского края дружно, но без споров проголосовали 2 коммуниста.

Экономика должна быть экономной

Однако депутаты и сами порой с готовностью понижают свой статус. Так, суть одной из принятых в этот день поправок к закону "О приватизации краевого государственного имущества" сводилась к тому, что парламентарии добровольно передали свои полномочия по подведению итогов продажи и заключению договоров купли-продажи краевому правительству.

Также в первом чтении был одобрен еще один важный экономический законопроект в русле требований ФЗ-271. Согласно проекту бесплатные разрешения на право открытия розничных рынков (сроком на пять лет) будут выдавать органы местного самоуправления. Как сообщил, выступая перед депутатами, замминистра пищевой промышленности и потребительского рынка края Александр ЯЦ, сейчас в городах, районах и сельских поселениях действуют 47 розничных "развалов". На них открыто 10 тыс. торговых мест, с которых уплачиваются налоги в местные бюджеты. Все эти рынки будут обследованы, после чего организована выдача разрешений, а также контроль над работой управляющих компаний и продавцов.

Через 4 года здесь будет...

Проведенное в этот же день краевым парламентом внеочередное заседание подарило краевому бюджету еще одну - уже 11-ую целевую программу, принятую пока в первом чтении. Как стало ясно из сообщения замминистра сельского хозяйства Юлии КОРОЛЕВОЙ, в 2007-2010 гг. в крае будут развиваться сельскохозяйственные потребительские кооперативы и система сельской кредитной кооперации. За 4 года предстоит создать 16 сельских потребительских кооперативов, начнут работать 2 кредитных объединения. На селе появятся 300 новых рабочих мест. Уже в этом году совокупный доход кооперативов составит 36 млн руб., а к 2010 г. - 107 млн руб. Разработчики программы планируют, что кооперативное движение охватит не менее 34 тыс. крестьянских подворий.

На все 4 года в краевой казне на эти цели запланировано 1,345 млн. руб. Остальные средства "подтянутся" из федерального центра - в данном случае в рамках нацпроекта "АПК". Этим вызвана и спешка с краевой программой, хотя необходимые местные программы развития сельской кооперации пока приняли лишь в 9 районах края. А ведь у тех регионов РФ, кто вовремя обзаведется своим проектом, федеральная доля в субсидировании кредитов сельхозпроизводителям составит от 66% до 95%.