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Народ не безмолвствует
В субботу, 31 марта, в рамках Всероссийской акции протестной борьбы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке состоялся митинг, организованный комитетами Приморского краевого и Владивостокского городского отделений КПРФ.
Все выступающие говорили о нарастающей социальной бедности и нищете приморцев, выражали протесты против роста цен на продукты питания, лекарства, услуги ЖКХ, против унизительных пенсий. В единогласно принятой резолюции митинга участники потребовали решительно изменить этот курс, отменить Жилищный кодекс, остановить рост тарифов на электроэнергию, нефтепродукты, услуги связи и ЖКХ, на лекарства, продукты питания и товары первой необходимости. Ограничить плату за жилье 10-ю процентами от семейного бюджета, в несколько раз увеличить размеры пенсий. Текст резолюции участники митинга решили направить в адрес губернатора края, Госдумы, председателя правительства и Президента РФ.
А недовольство хабаровчан легло в основу обращений к Правительству РФ депутатов Законодательной думы Хабаровского края. С жильцов первых и вторых этажей высотных домов стали требовать оплату за пользование лифтом, хотя, как известно, эта категория граждан к услугам подъемного механизма не прибегает. Местные власти в целом разделяют чаяния горожан.
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