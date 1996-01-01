Народ не безмолвствует

В субботу, 31 марта, в рамках Всероссийской акции протестной борьбы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке состоялся митинг, организованный комитетами Приморского краевого и Владивостокского городского отделений КПРФ.

Все выступающие говорили о нарастающей социальной бедности и нищете приморцев, выражали протесты против роста цен на продукты питания, лекарства, услуги ЖКХ, против унизительных пенсий. В единогласно принятой резолюции митинга участники потребовали решительно изменить этот курс, отменить Жилищный кодекс, остановить рост тарифов на электроэнергию, нефтепродукты, услуги связи и ЖКХ, на лекарства, продукты питания и товары первой необходимости. Ограничить плату за жилье 10-ю процентами от семейного бюджета, в несколько раз увеличить размеры пенсий. Текст резолюции участники митинга решили направить в адрес губернатора края, Госдумы, председателя правительства и Президента РФ.

А недовольство хабаровчан легло в основу обращений к Правительству РФ депутатов Законодательной думы Хабаровского края. С жильцов первых и вторых этажей высотных домов стали требовать оплату за пользование лифтом, хотя, как известно, эта категория граждан к услугам подъемного механизма не прибегает. Местные власти в целом разделяют чаяния горожан.