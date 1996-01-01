Бюджет "кормится" с земли

Собираемость налогов в 2006 г. во Владивостоке увеличилась до 105,6% по сравнению с 2005 г. При этом значительную часть поступлений в бюджет дают налоги на землю.

Однако, как выяснилось на очередном заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Думы города Владивостока, земельный вопрос у нас крайне не проработан.

Так, новые законодательные акты о земле породили множество нерешенных вопросов. Например, какой теперь является земля под государственными предприятиями: федеральной, краевой, районной или городской? Люди жалуются депутатам, что месяцами не могут заплатить налог за свои 4 сотки из-за отсутствия бланков и нормативных актов. Расчет же стоимости земли вообще с трудом поддается осмыслению. Есть случаи, когда 1 га земли в пригороде продается за 5 млн руб., но первая же проверка выявляет, что стоимость занижена в 10 раз.

Еще проблема: множество договоров на выкуп земли лежит без движения, но точное их число не известно. Таким образом, в ближайшее время владивостокским парламентариям будет чем заняться.