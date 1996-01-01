1 апреля в Большом Камне будет не до смеха?

В воскресенье в ЗАТО Большой Камень состоятся повторные выборы главы городского округа.

Выбирать горожанам предстоит из двух кандидатур - Сергея РО, директора по производству ОАО "Рыболовецкий колхоз "Новый Мир" и Владимира ХАЛЯВКО, заместителя директора по общим вопросам ООО "Амурский судостроительный завод Сервис-Восток". Сергей Ро - ставленник большекаменского отделения партии "Единая Россия", Владимир Халявко - самовыдвиженец.

Напомним, что первый тур выборов главы городского округа в Большом Камне состоялся 11 марта. Никто из пяти зарегистрированных кандидатов не набрал абсолютного числа голосов.

Таким образом, с дистанции сошли Сергей БЫКОВ (1,86%), Александр ДИКИЙ (8,36%), Леонид МАКАРОВ (21,22%). Из оставшихся кандидатов наибольшую симпатию у жителей Большого Камня вызывает Владимир Халявко (35,34%). У его основного противника - "единоросса" - 29, 86%.