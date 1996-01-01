Законодатели заступились за бизнесменов-инвалидов

Кавалеровские депутаты намерены обратиться в ЗС ПК с законодательной инициативой - они просят внести изменения в Налоговый кодекс РФ. Районные законодатели предложили предусмотреть 30%-ную льготу по уплате единого налога на вмененный доход для предпринимателей-инвалидов, не использующих наемную рабочую силу, и ряда других льготников.

14 марта на очередном заседании кавалеровской районной думы депутаты внесли изменения в бюджет-2007 в связи с увеличением доходной части за счет поступления дополнительных средств из краевого бюджета в размере 3,2 млн руб. Как сообщила депутат Светлана КАЧАЕВА, принято положение о районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Депутаты также решили рассмотреть вопрос о создании в районе фонда финансовой поддержки сельхозпроизводителей.

Татьяна КУРОЧКИНА.