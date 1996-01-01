МУДРОмания

В четверг приморское региональное отделение КПРФ на пресс-конференции изложило свою точку зрения на события вокруг арестованного депутата ЗС ПК Дмитрия МУДРОВА. Судя по словам руководителей приморских коммунистов, уголовное преследование их единомышленника происходит в точности по сценарию "дела Николаева".

"Мы не "Единая Россия", которая отмалчивается по поводу Николаева, поэтому готовы дать вам свои комментарии", - объяснил причины внеочередного общения с журналистами глава приморских коммунистов Владимир ГРИШУКОВ.

По его словам, список компартии на выборах в ЗС ПК "представлял собой союз коммунистов и беспартийных от разных слоев населения Приморского края, а беспартийный Дмитрий Мудров представлял работников ДВО РАН". "По депутатской деятельности Мудрова ни у меня, ни у членов комитета по экономической политике и собственности, куда он входил, претензий не было", - поддержал однопартийца экс-мэр Арсеньева Владимир БЕСПАЛОВ (теперь он секретарь владивостокского горкома КПРФ)

Как выяснилось, об аресте Мудрова его коллеги по ЗС ПК, в том числе и спикер Виктор ГОРЧАКОВ, узнали из выпусков новостей, в связи с чем руководство приморского парламента уже направило официальные запросы в правоохранительные органы.

"Мудров был задержан сразу после выписки из московского института им. Склифосовского, где находился на излечении с начала марта. Ему не позволили даже забрать личные вещи из помещения, где он проживал, а на просьбу дождаться адвокатов ответили, что билеты на обратный авиарейс во Владивосток уже куплены", - рассказали о подробностях задержания Мудрова приморские коммунисты. "Никуда убегать он не собирался. Загранпаспорта на руках у него не было. У меня есть определенные мысли об истинных причинах задержания, но я бы не хотел их высказывать, чтобы не помешать нормальной защите нашего товарища и не спровоцировать негативную ответную реакцию", - заявил Владимир Гришуков.

По словам коммунистов, в начале марта уже имели место "наезды" на Мудрова с угрозами начать уголовное преследование в случае, если тот не откажется от занимаемой должности.

Под конец пресс-конференции лидеры приморских коммунистов стали еще более откровенными. "В прошлом году мы вытащили из застенков 50 наших единомышленников, арестованных по сфабрикованным делам. Поэтому если разбирательство будет честным, а процесс - открытым, мы уверены, что Мудрова оправдают". На вопрос "ЗР", считает ли руководство регионального отделения партии вышеупомянутые 50 уголовных дел ошибкой прокуратуры или началом целенаправленных репрессий против политической оппозиции, Владимир Гришуков ответил предельно откровенно: "Мы расцениваем это как политический заказ. Есть масса фактов, когда представители "Единой России" имеют реальные нарушения законодательства и к ним никаких мер не принимается, но под различными сфабрикованными предлогами привлекаются наши товарищи. Непонятно, когда власть не трогает "своих" и под любым предлогом преследует чужих. Неподсудных быть не должно", - резюмировал глава приморских коммунистов.

Почерк "дела Мудрова" весьма смахивает на "Николаевское" - предложение "договориться по-хорошему", внезапное задержание подальше от Приморья, спешное этапирование в край.

Но, помнится, не далее как месяц назад арестованный ныне мэр тоже обвинил прокуратуру в исполнении чьего-то заказа, и теперь ему "шьют" новое дело по факту его высказываний. Так что, если следовать суровой логике уголовного дела против Владимира НИКОЛАЕВА, "неподсудных" у нас скоро действительно не останется. По крайней мере, среди несогласных с "генеральной линией".