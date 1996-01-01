Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморские депутаты вступились за пенсионеров-дальневосточников
Обращение к председателю Госдумы РФ Борису ГРЫЗЛОВУ и премьер-министру РФ Михаилу ФРАДКОВУ по вопросу установления и выплаты пенсий с применением районного коэффициента не ниже 1,3 подготовили депутаты комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморского края.
Напомним, что в Приморском крае до 2002 года пенсии выплачивались с применением районного коэффициента не ниже 1,3, установленного к заработной плате. С 1 января 2002 года пенсионное обеспечение россиян осуществляется в соответствии с ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ" и ФЗ "О государственном пенсионом обеспечении в Российской Федерации". Нормативные акты устанавливают единый порядок расчета пенсий, без учета районного коэффициента, за исключением пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, сообщили ДДГ "ЗР" в отделе прессы и информации ЗС ПК. По мнению депутатов, новая формула расчета пенсии не учитывает реальных коэффициентов и практически не связана с прожиточным минимумом.
Как отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗС ПК Руслан КОНДРАТОВ, в Приморском крае соотношение среднего размера пенсии к величине прожиточного минимума пенсионера составляет не многим более 80%. "Пенсионеры-дальневосточники и пенсионеры западных регионов получают одинаковую пенсию, но прожиточный минимум пенсионеров Дальнего Востока превышает среднероссийский на 35%, что приводит к значительной разнице уровня жизни при одинаковом размере пенсии", - сказал председатель комитета.
Новости тематики
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
Новости раздела
- Социологи изучают предвыборную ситуацию в Приморье
- Дальний Восток стал ближе к Москве
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- На пост губернатора Приморья уже претендует "праведная дюжина"
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- Tele2 второй год лидирует по репутации в российском телекоме
- 2019-й станет перекрестным Годом России во Вьетнаме и Вьетнама в России
- Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
- В Благовещенске прошла инаугурация губернатора Амурской области Василия Орлова
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- В Кавалерово открылся первый супермаркет
- "Дело китообразных": Часть косаток и белух должна была "внезапно" погибнуть
- Экс-мэра Владивостока возмутила идея присвоить аэропорту чье-то имя
- Избирком Приморья окончательно отказался регистрировать Ищенко кандидатом в губернаторы
- Прокуратура Хабаровского края опротестовала назначение врио мэра
- Главврач больницы в Приморье покинул свой пост
- "Как можно участвовать в таком масштабном событии как выборы губернатора в качестве "спойлера" или пиара ради?!"