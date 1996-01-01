Приморские депутаты вступились за пенсионеров-дальневосточников

Обращение к председателю Госдумы РФ Борису ГРЫЗЛОВУ и премьер-министру РФ Михаилу ФРАДКОВУ по вопросу установления и выплаты пенсий с применением районного коэффициента не ниже 1,3 подготовили депутаты комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморского края.

Напомним, что в Приморском крае до 2002 года пенсии выплачивались с применением районного коэффициента не ниже 1,3, установленного к заработной плате. С 1 января 2002 года пенсионное обеспечение россиян осуществляется в соответствии с ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ" и ФЗ "О государственном пенсионом обеспечении в Российской Федерации". Нормативные акты устанавливают единый порядок расчета пенсий, без учета районного коэффициента, за исключением пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, сообщили ДДГ "ЗР" в отделе прессы и информации ЗС ПК. По мнению депутатов, новая формула расчета пенсии не учитывает реальных коэффициентов и практически не связана с прожиточным минимумом.

Как отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗС ПК Руслан КОНДРАТОВ, в Приморском крае соотношение среднего размера пенсии к величине прожиточного минимума пенсионера составляет не многим более 80%. "Пенсионеры-дальневосточники и пенсионеры западных регионов получают одинаковую пенсию, но прожиточный минимум пенсионеров Дальнего Востока превышает среднероссийский на 35%, что приводит к значительной разнице уровня жизни при одинаковом размере пенсии", - сказал председатель комитета.