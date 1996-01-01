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Экономическая безопасность - условие стабильного развития муниципалитетов
Известно, что теневые выплаты доходов работающему населению влекут за собой, помимо неполного поступления налогов в бюджет и внебюджетные фонды, социальную незащищенность самих граждан. В России эта проблема долгие годы остается нерешенной. Но, похоже, ситуация кое-где начинает меняться к лучшему. Организация работы по пресечению схем ухода от налогообложения является в настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности администрации Южно-Сахалинска. Об этом "ДК" рассказывает мэр города Андрей ЛОБКИН.
- Одним из важных направлений работы администрации Южно-Сахалинска в 2006 году стало решение проблемы легализации "теневой" заработной платы на предприятиях. Начатую деятельность мы продолжим в 2007 году. Необходимость этого диктуется порядком формирования местного бюджета.
Роль организатора и координатора в разработке стратегии экономической безопасности в городе Южно-Сахалинске, неотъемлемой частью которой является выявление и оценка внутренних и внешних угроз жизненно важным социально-экономическим интересам муниципального образования, отведена Совету экономической безопасности (СЭБ). Его создание приходится на 2001 год, однако фактически этот орган заработал только с 2005 года.
Основной источник формирования доходной базы - налог на доходы с физических лиц, отчисляемый с заработной платы горожан. Стабильность его поступлений в бюджет - основа регулярных выплат заработной платы и нормальное функционирование учреждений социальной сферы, систем жизнеобеспечения и многое другое, то есть экономическая безопасность муниципалитета.
Если рассматривать потребности отдельного человека, то его безопасность основана на достаточном количестве средств, позволяющих иметь возможность питаться, одеваться, оплачивать коммунальные услуги. Следовательно, вопрос заработной платы - это вопрос как индивидуальной, так и общественной безопасности.
В 2006 году СЭБ особо исследовал вопрос уровня заработной платы, выплачиваемой работникам на предприятиях города и индивидуальными предпринимателями. Администрация сумела выстроить механизм взаимодействия с налоговой службой. Первые полученные данные заставили серьезно задуматься. Было выяснено, что больше тысячи городских предприятий выплачивают заработную плату ниже величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения по Сахалинской области. В то же время среднемесячная заработная плата на территории города Южно-Сахалинска на тот период составляла свыше 18 тысяч рублей. Аналогичный показатель по Сахалинской области был ниже на 12%.
Так, по итогам первого квартала 2006 года официальная зарплата на предприятиях рыбопромышленного комплекса составляла от 2,5 до 5,1 тыс. руб., на предприятиях, производящих строительные материалы и конструкции, - в среднем 2,4-3,2 тыс. руб., на предприятиях оптово-розничной торговли и общественного питания - от 1,9 до 4,4 тыс. рублей. Прожить на такие деньги на Сахалине невозможно. Не менее сложной оказалась ситуация с погашением задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, что негативно влияет на предоставление социальных гарантий гражданам в части назначения, перерасчета трудовой пенсии, расчета трудового стажа. Согласно данным, предоставленным Управлением Пенсионного фонда РФ в городе Южно-Сахалинске, общая сумма задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование по городу в 2006 г. составила около 190 млн руб., из которых более 60% пришлось на организации, находящиеся в различных стадиях процедуры банкротства.
По рекомендациям СЭБ, к каждому должнику Управление Пенсионного фонда в г. Южно-Сахалинске Сахалинской области применяет все возможные меры по взысканию задолженности: направляет требования о добровольной уплате страховых взносов, оформляет заявления в Арбитражный суд Сахалинской области о принудительном взыскании страховых взносов. Однако для окончательного решения вопроса ликвидации задолженности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и защиты конституционных прав граждан необходимо внесение дополнений и изменений в действующее законодательство.
ДосьеПо данным межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 1 по Сахалинской области, в 2006 году около 700 предприятий и более 500 индивидуальных предпринимателей выплачивали заработную плату работникам в размере меньше установленного в Сахалинской области прожиточного минимума, т. е. менее 6264 рубля для трудоспособного населения.
Администрация города начала работу по данному направлению с самых крупных работодателей, с численностью сотрудников более ста человек. При этом довольно быстро удалось наладить обратный процесс. Непосредственно механизм взаимоотношений с работодателями выстроился следующим образом. Было заключено трехстороннее соглашение по регулированию социально-экономических отношений. Его подписали представители администрации, городского объединения профсоюзов и работодателей. В нем закреплялся принцип, устанавливающий, что зарплата не может быть ниже прожиточного минимума. Управление по труду Сахалинской области зарегистрировало этот документ как правовой акт социального партнерства, а его действие распространилось на всех работодателей.
В дальнейшем руководители, к которым предъявлялись претензии, приглашались на заседания СЭБ, где они представляли информацию комиссии, состоящей из специалистов Пенсионного фонда, ФОМС, фонда соцстраха, налоговых служб, финансовых и профсоюзных работников, депутатов городского Собрания. Режим работы СЭБ ежемесячный, что позволяет оперативно отслеживать всю текущую информацию о состоянии дел с выплатой заработных плат. По каждому предприятию было принято конкретное решение, руководителям установлены сроки для принятия мер по повышению заработной платы работникам. Подобными действиями администрация города Южно-Сахалинска добилась того, что общее увеличение зарплат, установленных не ниже прожиточного минимума, и дополнительных поступлений НДФЛ составило в 2006 году в среднем около 950 тысяч рублей в месяц.
Как показала практика, работодатели рекомендации СЭБ выполняют. Есть еще одно условие, позволяющее снижать теневые выплаты: люди все чаще стали пользоваться кредитами, что обязывает их показывать банку свои реальные доходы. Поэтому все чаще при устройстве на работу горожане задают вопрос - будет ли зарплата полностью легализованной? Это тот самый вариант, когда система саморегулируется.
Администрации удалось не только защитить интересы работников, но и обеспечить дополнительные поступления в бюджет. Для выявления и легализации "теневой" заработной платы мы выстраиваем систему консолидации усилий всех контролирующих, законодательных и исполнительных органов власти. Мне, как мэру, важно, что в своей работе мы заручились поддержкой общественного мнения в пользу цивилизованного решения вопроса. Необходимо, чтобы работодатели осознали социальную ответственность за сокрытие оплаты труда, занижение единого социального налога и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, что ухудшает уровень жизни работников не только сейчас, но и в дальнейшем.
Уверен, что при поддержке и сотрудничестве с областной администрацией нам удастся укрепить достигнутые положительные изменения.
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