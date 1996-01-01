Область повышенного интереса

Итоги социально-экономического развития Сахалинской области в 2006 году свидетельствуют о сохранении экономического роста в регионе, улучшении делового и инвестиционного климата. Сахалинская область отличается от других регионов Дальнего Востока наибольшим числом иностранных компаний и совместных предприятий.

По общей оценке ситуации, в 2006 году индекс физического объема в промышленности составил 126,6% по сравнению с не менее успешным предшествующим годом. Объем инвестиций в основной капитал в 2006 год составил 136,2 млрд рублей, или 113,7% в сопоставимых ценах к уровню 2005 года.

По-прежнему значительные объемы инвестиционных вложений были обусловлены капитальными вложениями в проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2" нефтегазового комплекса, осуществлением геологоразведочных работ на перспективных площадях "Сахалин-5" и "Сахалин-6", а также капитальными вложениями в транспортную инфраструктуру Сахалинской области. Прошлый год знаменателен также сохранением тенденции роста заработной платы и среднемесячных доходов населения, что позволяет надеяться на улучшение демографической ситуации в области.

Темпы экономического роста Сахалинской области остаются в центре внимания не только статистики. Судя по внешним факторам, не связанным с цифрами, жизнь в регионе заметно улучшается, несмотря на проблемы и трудности, во многом обусловленные удаленностью территории от центральной части России. Эти недостатки с лихвой компенсируются спросом на товары и услуги области на внешних рынках. Но причина усиления позитивной тенденции экономического развития области не только в благоприятных мировых рыночных тенденциях, куда область благополучно вписалась со своими нефтегазовыми ресурсами, но и в профессиональном руководстве областью, в умелой расстановке приоритетов, позволяющих использовать сложившиеся условия с максимальной для области выгодой.

Напомним, что в преддверии нового года текущие достижения Сахалинской области были отмечены наградой Всероссийского конкурса "Золотой рубль", где она победила в номинации "Лучший субъект РФ по показателям экономического развития".

В прошлом году область увеличила добычу угля, нефти, газа, торфа, повысила производство электроэнергии, бензина автомобильного, мазута топочного, цельномолочной продукции, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, кондитерских изделий, пива, безалкогольных напитков. Вырос грузооборот транспорта, оборот розничной торговли, общественного питания, сохранился рост объема платных услуг населению. Показательным в социальном плане стал уровень ввода в эксплуатацию жилых домов, рост - в 1,5 раза.

Если говорить в целом, то деятельность экономических субъектов принесла в области в 2006 году прибыль в размере более 2 млрд рублей.

Наибольший вклад в прирост промышленного производства в области в 2006 году традиционно внесла добыча полезных ископаемых, а именно топливно-энергетических ресурсов, где благодаря сохранению внешнеэкономической конъюнктуры рынка и роста внутреннего спроса индекс производства возрос в 1,47 раза. Рост экспортного спроса и возросшая потребность внутреннего рынка обеспечили наращивание добычи угля (127,5% к 2005 году). Потребности области покрываются полностью за счет собственных ресурсов.

Устойчивый вектор экономического роста демонстрировал в прошлом году строительный рынок Сахалинской области. Так, за январь - декабрь объем строительных работ в области, причем выполненный собственными силами, составил 123,5% к аналогичному периоду предыдущего года. За прошлый год в области было введено в эксплуатацию 65,3 тыс. кв. метров жилья, что составляет 147,1% к аналогичному периоду 2005 года. 110 молодая семья на эти цели получила поддержку из областного бюджета.

По ряду объективных причин некоторые отрасли остались в прошлом году на прежнем уровне или даже показали некоторое отставание. Эта проблема коснулась и таких традиционных для области сфер деятельности, как рыболовство, особенно прибрежное, и рыбопереработка. Здесь причина не реализованных возможностей кроется, во-первых, в общем снижении ОДУ, а также в проблемах реализации продукции. Рыбаки в прошлом году так и не получили от государства защиты своих интересов. К сожалению, несовершенство законодательной базы не позволило руководству области, несмотря на активное лоббирование интересов отрасли в Москве, оперативно решать вопросы, касающиеся объектов промысла.