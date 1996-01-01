Хабаровские "патриоты" вступились за мэра Владивостока

Хабаровское отделение партии "Патриоты России" устроило несанкционированный пикет у здания Генеральной прокуратуры РФ по ДФО с требованием прекратить преследование мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА.

Как сообщил руководитель городского отделения партии и депутат гордумы Хабаровска Дмитрий КОВАЛЬЧУК, "я выдвигаю требование либо немедленно прекратить травлю мэра Владивостока, либо начать расследования в отношении деятельности всех остальных глав муниципальных образований ДФО. Я считаю, что ситуация с Николаевым чисто показательная: нарушают закон все, а наказывают одного".