Федеральный центр должен дать отбой кампании против мэров

Возбуждение уголовного дела против мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА вновь напомнило, что уголовное преследование глав крупных городов - одна из наиболее заметных российских политических реалий 2006-2007 гг. О корнях и перспективах этого высказался директор международного Института политической экспертизы (Москва) Евгений МИНЧЕНКО.

- Кроме политической составляющей, в противостоянии мэр - губернатор, как правило, есть и экономическая. Очень часто камнем преткновения становятся вопросы землеотвода и распределения земель на территории столицы региона. Причем заинтересованной стороной в таких ситуациях выступают не только губернаторы, но и крупные экономические субъекты и номенклатурные кланы, имеющие хороший контакт с силовиками. Кроме того, при всей слабости ресурса самоуправления, мэры столичных городов, как правило, - люди состоявшиеся, имеющие медийный и финансовый ресурс, а также личный рейтинг. Впрочем, где-то проблема противостояния с губернатором решается без излишнего экстрима в виде уголовных дел. Например, за счет введения поста сити-менеджера и продвижения на этот пост лояльной губернатору фигуры, как это произошло, например, в Перми, - отметил эксперт.