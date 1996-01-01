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МЭРзость власти
Почти двухнедельное пребывание во Владивостоке представителей Генпрокуратуры породило проверки и в других уровнях власти, хотя больше всего досталось именно муниципальной. В короткий срок прокуратура приняла решение о возбуждении в отношении Владимира НИКОЛАЕВА уголовного дела, провела обыски у него дома и в офисе, а также ходатайствовала о временном отстранении мэра.
Ленинский суд ходатайства удовлетворил. И все это в отсутствие губернатора и полпреда - первый как бы остался в стороне, второй, весьма лояльный к владивостокскому мэру, вовремя не вмешался.
Намек по понятиям?
Хотят Николаева реально посадить или давят на него психологически, чтобы ушел? Возбуждение уголовного дела по ст. 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями, по которой ему вменяют нанесение финансового ущерба городскому бюджету на сумму порядка 8 млн руб. в виде чартерного рейса в Корею за счет коммерческих структур и расходов на привлечение к охране не по статусу милиции кажется лишь зацепкой для того, чтобы выявить другие серьезные нарушения, допущенные местной властью. По сравнению со 144 миллионами, вменяемыми подследственному вице-мэру Алану БУДАЕВУ, эта сумма выглядит просто смешной.
А потому создается впечатление, что ближе к истине второй вариант. При всем нашем уважении к прокуратуре Приморского края, в том, что команда пришла из Москвы вместе с десантом Генпрокуратуры, сомневаться не приходится. Да и сам мэр утверждает, что ему не раз поступали предложения "обменять" свое мэрство на мандат депутата Госдумы следующего созыва. И уголовные дела прошлого года против его ближайшего окружения - того же Алана Будаева, первого зама мэра Николая КОРОЛЕВА, который в настоящее время находится в федеральном розыске, и зама главы города Игоря ГОЛУБЕВА - звенья той же цепи. Но Николаев "не понял". На что же он рассчитывает?
"Володя! Мы тебя не отдадим!" - кричала какая-то старушка на несанкционированном митинге у Ленинского суда, но вряд ли горожане выйдут на марши протеста, хотя молодой мэр снискал популярность у простых горожан. Пикеты в его поддержку опекаемых мэрией движений "Молодая гвардия" и "Молодежь Владивостока", подобные тем, что прошли 28 февраля, еще пошумят. Но владивостокцы, что костьми ложились на ступеньках мэрии в защиту феномена Черепкова, уже не те. И вряд ли прагматик Николаев всерьез на это рассчитывает. Больше на "своих" в столице. Тем более время для маневра есть.
"Я был немного обескуражен, когда, уехав в командировку, узнал, что в отношении меня, оказывается, три дня назад возбуждено уголовное дело", - возмущенно заявил на пресс-конференции 28 февраля мэр, хотя позже упомянул о своей осведомленности. Мол, работавшей во Владивостоке прокурорской бригаде было дано указание "без уголовного дела не возвращаться". Экстренная командировка мэра накануне дня судебного заседания сделала законным его постановление о назначении исполняющим обязанности главы города Юрия КОРЕНЯ. Да и решение суда вообще-то должно бы вступить в силу лишь через 10 дней. Так что с очередным снегопадом мэр еще может повоевать, а вот найти защиту у покровителей - вряд ли. Так, на встрече во Владивостоке премьер ФРАДКОВ, например, наотрез отказался комментировать случившееся.
По неофициальной информации, вслед за отстранением Николаева от должности может последовать его исключение из рядов "Единой России". Впрочем, в региональном отделении партии эту информацию комментировать категорически отказались, сославшись на то, что "позиция Генерального совета партии и регионального политсовета по этому вопросу неизвестна". Однако ясно, что региональный политсовет партии вряд ли примет такое решение, поскольку уголовное дело против Николаева ослабляет позиции партсекретаря Владимира КУРИЛОВА в его борьбе с лояльной губернатору частью приморских "единороссов".
Значит, решать - биться до конца в правовых рамках или "прислушаться" к противной стороне - придется Николаеву самому. Человек он сильный, но его решение во многом зависит от того, что есть в портфеле силовиков.
Кстати, шанс заполучить еще одно дело у подозреваемого Николаева появился. Материалы его пресс-конференции, где он заявил, что уголовное дело в отношении него носит заказной и корыстный характер, прокуратура Приморского края направила руководству Генпрокуратуры РФ для проверки и дачи правовой оценки его высказываниям. Есть и другие, куда более серьезные, но они почему-то не стали эпизодами в возбужденном уголовном деле. Возможно, мэра предупреждают, что стал более сговорчивым.
Мэров встраивают в "вертикаль власти"
Владимир Николаев не раз попадал в сложные ситуации, но, пожалуй, впервые у него оказалось столько врагов, многие из которых имеют связи на высшем уровне государственного аппарата. Свою роль сыграли и интересы политико-экономических кланов региона, и желание Москвы "приблизить" к себе далекое Приморье, и стремление определенных сил заменить выборы мэров их назначением, и борьба групп влияния внутри "Единой России". А решение президента провести во Владивостоке саммит АТЭС и грядущие выборы только приблизили, по мнению Николаева, "спецоперацию" против него, умело поданную в рамках кампании по борьбе с коррупцией.
"Дело Николаева" стало еще одной страницей в череде "чисток" в муниципальном звене власти.
ДосьеВ последние месяцы были отстранены от должности и арестованы мэр Волгограда Евгений ИЩЕНКО и мэр Томска Александр МАКАРОВ. Подобной участи пока избежал глава Архангельска Александр ДОНСКОЙ, заявивший о своем желании баллотироваться в президенты, чтобы "привлечь внимание к ситуации в городе".
Не случайно на защиту мэра Владивостока, главы Российского клуба мэров, уже встали его коллеги, обеспокоенные продолжающимся "накатом" на муниципальных глав по всей стране. Как заявил председатель Всероссийского совета местного самоуправления Валерий ГАЛЬЧЕНКО, "если после завершения следствия и предъявления обвинения будет понятно, что возбуждение уголовного дела есть ни что иное, как политическое преследование, то мы будем вмешиваться. Сегодняшние законы имеют такое количество дыр, что судебная система может быть легко использована в политической борьбе".
И впрямь, почти синхронные процессы против мэров крупных городов доказывают, что центр принятия решений в России стремительно сужается до нескольких кремлевских кабинетов. Губернаторская власть уже девальвирована. Теперь выстраивают мэрскую вертикаль - не на избирателя, а на Москву. Не потому ли в отношении Николаева применили силовой прием, что на выборах манипулировать горожанами можно до определенного предела? Владивостокский электорат всегда отличался норовом и "своего парня в доску", невзирая на умело подкинутый козырь в виде чартерного рейса, поддержит. Но защитит ли? Похоже, у Владимира Николаева остался только один способ доказать невиновность - последовать примеру своего архангельского коллеги.
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