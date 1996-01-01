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Кредитовать местные бюджеты Хабаровского края будут по порядку

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Порядок предоставления кредитов местным бюджетам Хабаровского края из краевого бюджета утвержден постановлением правительства края.

Как сообщили ДДГ "ЗР" в пресс-службе правительства края, согласно данному документу, бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, на покрытие расходов по финансированию мероприятий по обеспечению топливом районов, на покрытие расходов, направленных на финансирование иных мероприятий социальной направленности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Сумма кредита определяется возможностями краевого бюджета, величиной временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, величиной расходов по обеспечению топливом районов с ограниченными сроками завоза грузов, а также величиной расходов на финансирование иных мероприятий социальной направленности.

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