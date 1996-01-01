Полпредство замахнулось на мегарост

Валовый региональный продукт субъектов Дальневосточного федерального округа должен вырасти до 2020 года в 12 раз, заявил в Хабаровске на заседании совета при полномочном представителе Президента РФ в ДФО Камиль ИСХАКОВ. сообщают наши корреспонденты.

Он отметил, что такого показателя регионы смогут достичь за счет развития имеющихся крупных предприятий и строительства новых в базовых отраслях.