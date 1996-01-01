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Расстрельный Зурабов
Сначала характерный факт. Более 7 тыс. рецептов, выписанных льготникам Сахалина и Курил, сейчас находятся на так называемом отсроченном обслуживании. Об этом заявил начальник областного департамента здравоохранения Дмитрий САНГАДЕЕВ. Особенно острый дефицит на островах складывается с обеспечением льготников психотропными, сердечно-сосудистыми, противовоспалительными, противосудорожными препаратами, анальгетиками.
Это сообщение - одно из тысяч свидетельств того, что лекарственное обеспечение льготников находится в глубоком кризисе, пишут "ФК-Новости". Эксперты отмечают, что почти за всю историю своего существования система дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) нормально работала лишь шесть месяцев - с осени 2005 года до весны 2006-го. При этом человек, который за нее отвечает, до сих пор занимает свой пост. Так в чем же причина "живучести" Зурабова?
Для начала надо подчеркнуть, что сама должность у него из тех, которые раньше называли "расстрельными". Похоже, президент прекрасно понимает это, понимает он и то, что именно Зурабову пришлось проводить пресловутую монетизацию льгот, пенсионную реформу, реформу здравоохранения, ДЛО... Когда-то Егора ГАЙДАРА и его команду называли "камикадзе". Тогда кабинет министров должен был разрушить плановую социалистическую экономику и вообще все социалистическое производство и управление страной. Нынче Зурабов активно разрушает систему социального обеспечения, которую реформы последних лет мало затронули. При этом сама реформа проводится в наиболее жестком виде, начисто отметая не только все прежние достижения в этой области советского строя, но и достижения современной европейской системы социальной защиты. Так что любой другой министр на месте Зурабова столкнется точно с такими же проблемами... И быстро, и просто из кризиса выйти ему не удастся.
Ситуация с бесплатными лекарствами для российских льготников стала катастрофической потому, что государство не платит фармацевтическим фирмам за поставки по программе ДЛО.
Уйдет Зурабов "по собственному желанию" или его снимут? Скорее всего, министр уйдет со своего поста, но вместе со всем правительством уже после президентских выборов.
И еще один нюанс. В последнее время в Госдуме все чаще раздаются голоса за то, чтобы Минздравсоцразвития поделить на два министерства: министерство труда и министерство здравоохранения. Возможно, именно такое деление и есть наиболее простой выход. Будут довольны все: депутаты, сенаторы, народ... И президенту не придется никого снимать, и Зурабову не надо будет уходить в отставку.
А как же все-таки ультиматум? Ну, этот жест означает лишь то, что "Единой России", равно как и "Справедливой России", надо обозначить свое отношение к проблеме. Этого требуют избиратели. Пикантность же ситуации заключается в том, что Госдума сама приняла соответствующие законы (в том числе и закон о монетизации льгот), а Совет Федерации их одобрил. Так что за все происшедшее ответственность не только на министерстве Зурабова. Но также на обеих палатах парламента...
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