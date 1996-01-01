Народ "за" дам

Хабаровские "единороссы" подтвердили свое влияние на выборах 11 марта: из 20 избранных глав поселений и депутатов местных собраний в крае от партии "Единая Россия" прошли 9. Зато 11 победителей-самовыдвиженцев преподнесли немало сюрпризов: особенно удивила победа 40-летнего водителя Сергея БОРИСОВА, ставшего в итоге главой села Обор, и избрание депутатом Хабаровской городской думы 22-летней студентки Светланы КОНДРАКОВОЙ.

Явка провалена, Штирлиц?

Наибольший интерес, конечно, вызвали довыборы в Хабаровскую городскую думу по трем избирательным округам. Причем свою весомую долю интриги в расклад внесла погода. В итоге в Хабаровске проголосовали 14,79% избирателей - один из наиболее низких показателей за все годы постсоветской демократии. Впрочем, специалисты считают этот результат вполне нормальным.

"Предварительно мы рассчитывали, что в мартовских выборах примут участие 25-30% избирателей, однако снегопад внес свои коррективы", - поясняет заместитель председателя горизбиркома Иван ОРЛОВ. Невысокой была явка и в муниципальных районах края. 3,5% - такой итог зафиксирован на дополнительных выборах в Собрание депутатов Амурского муниципального района в округе №9, где победил 56-летний пенсионер Геннадий БЕЛОВ. 11,07% - в Солнечном в округе №6, где одним из депутатов стал выдвинутый "единороссами" 47-летний помощник районного военкома Александр ЗАМОРОКА. Любопытно, что в поселке Эльбан новому депутату в округе №3 42-летнему столяру Владимиру КЛИМКИНУ для победы над другими пятью кандидатами (при явке в 9,14%) хватило всего 17 голосов!

Исключением стал многомандатный округ в нанайском селе Нижние Халбы, где зафиксирована явка 57,14%. При этом здесь на 3 мандата выдвигалось 7 кандидатов, у 5 из которых была одинаковая фамилия - САМАР. В итоге народными избранницами стали однофамилицы - педагоги Лариса Константиновна (70,71% проголосовавших) и Надежда Леонидовна (58,57%), а также поддержанный "единороссами" работник культуры Ольга Юрьевна (69,29%). При этом наблюдалась любопытная мартовская тенденция - избиратель нынче выбирает в депутаты слабый пол.

Стабильно высокий интерес к "вымирающей" демократической процедуре жители края повсеместно продемонстрировали при выборе глав сельских поселений - явка от 47 до 61%. При этом лишь в селе Джари Нанайского района свой пост уверенно сохранил 58-летний Станислав БЕЛЬДЫ (55,05%). В селе Обор района имени Лазо прежний глава - 53-летний Виктор ДЕЕВ - в ходе острой борьбы неожиданно уступил свое место 40-летнему водителю Сергею БОРИСОВУ, набравшему 37,8% голосов. Еще серьезнее была конкуренция в селе Троицком. 42-летний прораб-"единоросс", зампредседателя Собрания депутатов Нанайского муниципального района Сергей НУРГУТДИНОВ, набрав 33,67% голосов, лишь на 1,12% опередил 37-летнего педагога Виталия МАТВИЕНКО.

Не менее интересно сложились выборы в поселке Джамку Солнечного района, где на пост главы сначала выдвигались семеро. Причем 4 из них являлись "единороссами"! Еще любопытнее то, что "Единая Россия" здесь официально поддержала не прежнего главу поселка - 57-летнюю Ларису МЕЛУЗОВУ, а 38- летнего директора школы Людмилу ОМЕЛИЧ. Именно она и победила, набрав 37,05% голосов избирателей.

Партийный расклад

Полное торжество слабого пола явили собой самые интригующие выборы - по 3 округам в Хабаровскую городскую думу. Впрочем, здесь главным был не гендерный, а политический расклад сил. Как уже сообщала ДДГ "ЗР", все основные партии решили "размяться" в краевой столице, выдвинув своих кандидатов.

Кстати, по краю бросить вызов "единороссам" рискнули лишь "жириновцы". Однако троица кандидатов (два в Амурске и один - в Джамку) особых дивидендов при этом не снискала. Еще печальнее для ЛДПР закончились хабаровские довыборы: все 3 выдвиженца уверенно заняли последние места в своих округах, набрав примерно 1,3% и 8% голосов. Неожиданно слабо, хотя и ровно (10%-11%) выступила КПРФ: все 3 хабаровских коммуниста смогли опередить лишь аутсайдеров-"жириновцев".

Зато уверенно в двух округах Хабаровска выиграли выдвиженцы "Единой России". В 21-м округе, набрав 54,56% голосов, депутатом стала 49-летняя директор школы № 83 Ирина АГАФОНОВА.. 54-летняя заведующая кафедрой психологии ДВГУПС, профессор Клариса ВОРОБЬЕВА, с огромным преимуществом победила в 9-м округе (68,89%).

Любопытно, что вторым здесь с результатом 17,87% совершенно неожиданно оказался 21-летний студент ДВГГУ Павел БОРДЮХОВ, известный как активист партии "Справедливая Россия". Зарегистрировавшись как "самовыдвиженец", он на этапе регистрации в кандидаты был отсеян горизбиркомом. Это решение было оспорено через суд, который незадолго до выборов восстановил Бордюхова в качестве кандидата. Достойно (13,33% - четвертый результат среди шести претендентов) выступил по 24-му округу еще один скрытый "эсэр" - 56-летний экономист-самовыдвиженец Алексей ВАНИН. Все это превращает перспективы хабаровских "справедливороссов" на декабрьских выборах в Госдуму в достаточно весомые.

Однако настоящую сенсацию на этих выборах сотворили "Патриоты России". В 24-м избирательном округе партия "Единая Россия" проиграла самовыдвиженцу Светлане Кондраковой, студентке 5-го курса Дальневосточного института международных отношений (30,86%). На руку юной помощнице 23-летнего депутата городской думы Дмитрия КОВАЛЬЧУКА (который возглавляет местное отделение "Патриотов"), помимо разыгравшейся метели, видимо, также сыграл и раздор в стане главного соперника.

Ведь в округе, кроме официального кандидата от "Единой России" - 52-летнего профлидера завода "Дальдизель" Зинаиды ШИЛИНОЙ, также в качестве самовыдвиженца решил попытать счастья 29-летний "единоросс", директор ООО "Радиострой" Константин РЯЗАНОВ. Его тоже снимал с предвыборной дистанции избирком, а затем он также восстанавливался через суд. Но на пользу партии это не пошло. Вместе два "единоросса" набрали свыше 37%, а по отдельности сенсационно пропустили вперед 22-летнюю "патриотку" Кондракову. Хотя не столь уж и сенсационно: еще один оформленный самовыдвиженцем "патриот" - 39-летний пенсионер ФСБ Алексей ВАСИЛЬЕВ - стал вторым по 21-му округу с 22,7% голосов. Так что в декабре партия Геннадия СЕМИГИНА вполне может разыграть в Хабаровске свою "патриотическую" карту.