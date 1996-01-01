Почему ветераны вступились за Николаева?

Президиум городского Совета ветеранов, в связи с отстранением от должности и последующим арестом главы администрации города Владивостока В.В. НИКОЛАЕВА, не может безучастно относиться к происходящим событиям. И как избиратели и представители многотысячной категории горожан 12 марта на своем заседании обсудили происходящие события.

Мы ни в коем случае не комментируем действия правоохранительных органов. Но у всех присутствующих на заседании президиума возник законный вопрос: а где были контрольные органы, призванные контролировать и давать оценки правовым актам, принимаемым местной властью? Почему своевременно в 1998 или позже в 2004 году не были опротестованы и отменены решения мэра, которые сегодня являются предметом разбирательства.

Президиум и ветераны города помнят происходящие в прошлом аналогичные случаи с Черепковым В.И. и Копыловым Ю.М. Разве не у всех на виду строили колумбарий, подземные переходы и дороги? Почему своевременно не проверили законность постановлений и заключенных договоров? А могли бы! И были обязаны! Но тогда не было бы скандалов.

Мы отмечаем, что городские депутаты также не в полной мере используют свои контрольные функции в части использования бюджетных средств.

Президиум оценивает мэров и В.В. Николаева исключительно по делам, связанным с развитием инфраструктуры города, реализацией городских программ, оснащением современным оборудованием и транспортом учреждений здравоохранения и образования, улучшением уровня жизни населения, в том числе ветеранов и детей, строительством стадионов и детских площадок, ремонтом подъездов домов и т.д. и т.п.

И мы уверены, что с принятием закона "О столице Приморского края" эта работа велась бы более целенаправленно. Разве выделяемые дополнительно 300-400 млн рублей не могли бы пойти на приобретение современной снегоуборочной техники? Но какой-то злой рок преследует принятие данного законопроекта. Как только заходила речь о принятии данного закона, как тут же разгорались скандалы между городской и краевой властями и, как следствие, "летели головы мэров". Почему столичный вопрос уже многие годы становится предметом противостояния различных уровней власти? Зачем и кому потребовался раздел городской земли, хозяином которой является народ, живущий на ней? Мы публично обращаемся к губернатору Приморского края С.М. ДАРЬКИНУ и председателю ЗС Приморского края В.В. ГОРЧАКОВУ с просьбой ускорить принятие закона "О статусе г. Владивостока". Мы - за стабильность в городе, и в этом ветераны - помощники всем уровням власти, но нам надоели скандалы, нам надоела постоянная чехарда с кадрами, мы устали от политических битв, слухов и склок. Мы уверены, что скандалы и недомолвки не будут на пользу будущему Владивостока, реализации предложений Президента РФ В.В. ПУТИНА по развитию города, подготовке к форуму стран АТЭС.

Наше заявление не является элементом давления или вмешательства в деятельность правоохранительных и судебных органов, но мы требуем открытого и гласного освещения так называемого "дела Николаева" при рассмотрении в суде, иначе любого другого главу администрации Владивостока ждет такой же конец. Мы, ветераны, еще помним и "тройки", и "трибуналы", и "единодушное одобрение", и те последствия, к которым они привели.

Впереди у нас выборы в Государственную Думу России и городских депутатов. Мы бы не хотели окончательно разочароваться в самом процессе демократизации страны. Подписываясь под заявлением, мы, ветераны, прожившие большую жизнь, хотим и надеемся на то, что за нарушение законов России и ущемление прав ее граждан несут ответственность все чиновники, от мэрии Владивостока и Приморского края до "господина" Зурабова.

Я.Г. КАН, председатель совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владивостока и 11 руководителей ветеранских общественных организаций города.