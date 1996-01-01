Циклон отправил в отставку вице-мэра

В мэрии Владивостока произведены кадровые перестановки. Решением председателя городской КЧС Юрия КОРЕНЬ отправлен в отставку Ян МАЛЬЦЕВ, занимавший должность вице-мэра, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, сообщает PrimaMedia.

Поводом для отставки послужила неудовлетворительная работа заместителя главы администрации в организации дорожных и жилищных служб по ликвидации последствий стихии, обрушившейся на краевую столицу 5 марта.

Кстати, по итогам предыдущего снегопада г-н Мальцев уже получил строгий выговор за неспособность организовать эффективную работу муниципальных служб и частных управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд.

Кто будет назначен на вакантную должность куратора ЖКХ, пока не сообщается.