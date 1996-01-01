154 молодым семьям повезет в 2007 году

Депутаты комитета по экономической политике и собственности ЗС Приморья заслушали информацию о ходе реализации в крае программы "Квартира молодой семье" в 2006 г.

Как сообщили "ЗР" в отделе прессы и информации ЗС ПК, в прошлом году на реализацию программы в краевом бюджете было предусмотрено 250 млн руб., эти средства освоены на 99,6%. Депутаты приняли к сведению информацию и внесли предложение заслушать вопрос на очередном заседании ЗС 28 марта.

По словам председателя профильного комитета Сергея ВАХНИНА, в ходе реализации программы 154 молодые семьи получат в 2007 г. квартиры. Исходя из опыта, депутаты предложили в этом году распределить программу по муниципальным образованиям. "Важно, чтобы в начале года было понятно, сколько семей и в каком муниципальном образовании смогут получить квартиры", - подчеркнул Сергей Вахнин.