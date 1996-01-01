Кандидаты смогут потратить больше

В скором времени кандидатам на проходящих в крае выборах любого уровня разрешат существенно увеличить "официальные" расходы на свою избирательную кампанию. На днях соответствующий законопроект рекомендован к принятию на заседании ЗС ПК.

С инициативой увеличить предельный размер избирательных фондов примерно на одну треть на состоявшемся 13 марта заседании комитета ЗС ПК по региональной политике и законности выступил сам председатель Крайизбиркома Сергей КНЯЗЕВ. "Опыт последних избирательных кампаний показал, что кандидаты довольно часто не укладываются в установленную краевым Избирательным кодексом предельную сумму расходов на свою кампанию. Это приводит к многочисленным нарушениям избирательного законодательства и расчетам "черным налом", - заявил председатель КИК.

Члены профильного комитета во главе с Джамбулатом ТЕКИЕВЫМ спорить с главой краевого избиркома не стали и приняли решение вынести этот вопрос на ближайшее заседание приморского парламента. Так что, к примеру, на декабрьских выборах депутатов Думы Владивостока желающие получить мандат смогут потратить гораздо больше денег на создание собственного позитивного образа - тем более, что цены на политическую рекламу тоже не стоят на месте. Инфляция, понимаете ли.