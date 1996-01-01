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У вас свадьба? Вывешивайте флаг

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сенсационное открытие для приморцев сделал председатель крайизбиркома Приморья Сергей КНЯЗЕВ. Он заявил на заседании комитета по региональной политике и законности краевого парламента, что вывешивание флагов Приморского края (триколор с амурским тигром в углу), кроме как на местном Белом доме, незаконно.

- Как сообщает "Восток-Медиа", Сергей Князев обратил внимание, что многие избиркомы для придания торжественности участкам, где проходят выборы, вывешивают флаги Приморского края. Многие ответственные работники разных уровней украшают свои кабинеты гербами Приморья. Однако нет закона, регламентирующего использование приморской символики. И это надо немедленно исправить, ведь правовые последствия могут быть самыми некрасивыми, вплоть до срывания приморских атрибутов в помещениях, где они вывешены или установлены незаконно. Крайизбирком предложил принять законопроект "О внесении изменений в Закон Приморского края "О флаге Приморского края". В документе, который вынесен на мартовскую сессию Законодательного собрания в первом чтении, указаны места, где флаг может быть установлен при условии, что не будет допущено осквернение атрибута. В частности, флаг может быть поднят на фронтоне частного дома в случае семейного торжества, например свадьбы. Совсем как в цивилизованных странах...

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