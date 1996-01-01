Выборы в Находке - под охраной

В Находке завершается предвыборная кампания. Как сообщил председатель муниципальной избирательной комиссии Юрий КАЙДАНОВИЧ, в последнюю неделю из 158 стартовавших кандидатов, претендующих на 26 мест в гордуме, 20 человек уже сняли свои кандидатуры. Еще шесть заявлений по этому поводу мунизбирком рассмотрит в ближайшее время.

Находкинские кандидаты решили в большинстве своем не тратить большие суммы на проведение предвыборной агитации. Тем более что существующее законодательство позволяет не афишировать сумму, если претендент заранее уверен в результате. Затраты на выборы у кандидатов различны: самая большая сумма на избирательном счете в Находке составила 155 тыс. руб. У некоторых кандидатов значатся чисто номинальные суммы - по 50 и даже 10 руб., из которых на сегодняшний день не израсходовано ни копейки.

По информации председателя городского суда Бориса МАНОШКИНА, в понедельник прошли судебные заседания, в ходе которых были рассмотрены четыре исковых заявления от представителей кандидатов. В трех из них речь шла о виртуальности и полном бездействии двойников-однофамильцев, которые, кстати, имеются на семи избирательных участках Находки. Причем на двух из них кандидатов с одинаковой фамилией по трое. В четвертом заявлении в суд ответчика обвиняли в подкупе избирателей. При этом, по мнению суда, достаточно веских доказательств нарушений законодательства предоставлено не было, в итоге все четыре "предвыборных" исковых заявления были оставлены судом без удовлетворения.

Как заверяют власти, в Находке уделят особое внимание общественной безопасности при проведении 11 марта выборов депутатов думы городского округа. Обеспечивать правопорядок на всех 65 избирательных участках в день выборов будут 200 сотрудников милиции, причем на каждом из участков будут дежурить минимум два милиционера.

Начальник мобилизационного отдела администрации Находки Виктор КРУТСКИХ на очередном заседании муниципальной избирательной комиссии сообщил, что вопросами соблюдения правопорядка и безопасности граждан занимается временный оперативный штаб, созданный городским УВД.