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Николаев не встретился с Путиным?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Информацию о том, что именно для встречи с ПУТИНЫМ выехал в прошлый четверг в Москву Владимир НИКОЛАЕВ, распространила газета "Комсомольская правда". А вчера пришло сообщение, мэр Владивостока был задержан в аэропорту Шереметьево. Когда сдавался в печать этот номер, его, после допроса в Генпрокуратуре РФ, этапировали во Владивосток.

Судя по многочисленным интервью "главного героя" Владивостока российским каналам в минувшие выходные, в кремлевской администрации нет однозначного отношения к владивостокскому мэру и его отстранению с поста. Но, очевидно, Николаев слишком надеялся на покровителей в Москве, и его оппоненты ускорили дело. По всей вероятности, мэра арестуют. Пока Генпрокуратура - в своем стиле, как и по всем владивостокским разборкам, воздерживается от комментариев.

Между тем решение Ленинского суда должно было вступить в силу лишь 10 марта, а если бы к тому времени адвокаты подали кассацию, то Николаев в принципе должен был оставаться действующим мэром. Именно поэтому, очевидно, прокуроры решили ограничить его свободу дома, где у него есть реальная поддержка многих владивостокцев. Вот уже неделю инициативная группа горожан ведет сбор подписей в защиту Владимира Николаева. На вторник, по сообщению Агентства национальных новостей, было собрано уже более 40 000 подписей. Среди инициаторов сбора подписей - почетные граждане Владивостока и действительно уважаемые люди Светлана МОРОЗОВА и Виктор МИСЬКОВ.

В обращении, под которым собираются подписи, говорится буквально следующее: "Убеждены - за акцией стоит политический заказ против неугодного мэра, который не боится отстаивать интересы города. За два года работы Владимира Николаева в должности мэра мы увидели реальные изменения к лучшему. Владивосток преображается, впервые за долгие годы ведутся ремонтные работы в жилищном фонде, обновляются школы и больницы, реализуются социальные программы в поддержку незащищенных людей".

По результатам социсследования, проведенного Дальневосточным консалтинговым центром 3-4 марта, не поддерживают решение районного суда о временном отстранении Владимира Николаева 41,7% респондентов, 21,7% согласны с ним, не смогли дать ответа 36,6% опрошенных (всего опрошено 600 человек).

Досье

На вопрос о причинах возникшей ситуации ответы распределились следующим образом. Политическим заказом краевых властей с целью ослабить позиции городской администрации для полного контроля над землей и бюджетом Владивостока происходящее считают 25, 2%; результатом борьбы краевых властей за финансовые ресурсы форума АТЭС - 21,7%; решением, принятым с целью борьбы с коррупцией, - 21,1%, решением, вызванным необходимостью наказать Николаева, - 12,4%, затруднились с ответом 19,7%.

Любопытно, что благодаря развернутой кампании рейтинг Николаева заметно вырос, - если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за него проголосовали бы 41,0% опрошенных, сообщает vl.ru. Среди читателей ZRPRESS.ru, которые относятся к бизнес-среде, а ей и пришлось раскошеливаться на благоустройство города, опрос показал результат ниже - 22%.

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