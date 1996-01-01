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Россияне опасаются ухудшения ситуации после ухода Путина

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел социологический опрос с целью выявить отношение россиян к предстоящей в 2008 году смене главы государства.

Как показал опрос, 51% россиян ожидает, что Владимир ПУТИН сложит в установленный срок свои полномочия и на смену ему придет другой президент. Что Путин попытается тем или иным способом сохранить свой пост, полагает 36% россиян, и 13% затрудняются с ответом. Интересно, что меньше всего уверенности в уходе Путина у молодого поколения (от 18 до 24 лет): среди них смены президента ожидает лишь 45%.

Улучшения ситуации после ухода Путина ожидает 7% опрошенных, ухудшения - 25%. Более трети (36%) полагают, что ситуация не изменится, и 33% затруднились с ответом. Оптимистичные прогнозы в связи с уходом Путина наиболее характерны для сторонников ЛДПР (13%), СПС и "Яблока" (13%), КПРФ (12%).

Респондентам также предлагалось дать неограниченное число ответов на вопрос, как можно кратко сформулировать главные направления того политического и экономического курса, который проводит Путин Больше всего опрошенных (15%) дало ответ "курс на укрепление международных позиций России". Реализацию национальных проектов упомянули 11%, столько же - развитие экономики, уход от сырьевой зависимости. Затруднились с ответом 47%.

Опрос проводился в 46 регионах страны. В нем приняли участие 1600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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