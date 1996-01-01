Нового губернатора Камчатки нашли на Урале

Всю прошедшую неделю муссировались слухи о снятии с должности губернатора Камчатской области Михаила МАШКОВЦЕВА.

А по слухам из столичных коридоров власти, новым губернатором Камчатской области, а соответственно и будущего Камчатского края может стать нынешний заместитель полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Виктор БАСАРГИН. Об этом, в частности, сообщила камчатская радиостанция "Радио СВ", ссылаясь на свои источники.

"Наши источники, чьи слова пока никто официально не подтвердил, сообщают, что Басаргина якобы в ближайшие дни представят нынешнему губернатору Камчатки Михаилу Машковцеву, который 8 марта вылетел в Москву. То есть существует вероятность, что на полуостров Машковцев вернется уже не один. Другие источники, чьи слова тоже пока никто не подтвердил, сообщают, что дела обстоят еще более радикально. Якобы Виктор Басаргин уже назначен исполняющим обязанности губернатора Камчатской области. А Михаил Машковцев, после того как ознакомит своего преемника с делами, получит крупную должность в Кремле. Верна ли какая-то из этих двух версий, станет известно уже в ближайшее время", сообщает радиостанция.