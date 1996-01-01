КРАЙние меры

"Налоговую базу края никто терять не позволит! Все планы вы выполните, чего бы это ни стоило!" - так сурово предупредил своих подчиненных, а также руководителей крупных предприятий губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ. Однако помочь губернатору с идеями, как и чем заткнуть миллиардную дыру в краевом бюджете, пока никто не сумел.

На мартовском расширенном заседании краевого правительства подводились итоги 2006 г. и ставились задачи на год текущий. Об экономической ситуации собравшимся докладывал министр экономического развития и внешних связей Александр ЛЕВИНТАЛЬ. И как выяснилось из доклада, общее положение дел в крае, да и по отдельным отраслям можно охарактеризовать "как сложное и неоднозначное". Как констатировал министр, "развитие экономики края в 2006 г. опиралось в основном на продолжающийся рост потребительского и инвестиционного спроса". Многочисленная цифирь, свидетельствующая, к примеру, о росте производства автомобильного бензина (на 6,8%) или проката и стали (на 2,5%) тут же уравновешивалась схожими цифрами спада грузооборота или других отраслей производства.

При этом из доклада неясно - за счет чего "инерционному" и конъюнктурному развитию экономики края может быть придан новый импульс. Таким локомотивом не станет газификация края, хотя, конечно, работа по развитию энергоструктуры по-прежнему останется одним из приоритетов правительства и в 2007 г. "Глубокая переработка", о которой последние годы так много и хорошо рассказывают чиновники, тоже, судя по всему, пока не тянет на "локомотив экономики". Скажем, процент переработки рыбной продукции достиг аж 10,6% (против 9,2% в 2005 г.), а круглых лесоматериалов - 25% (в 2005 г. - 20%). Эти цифры, как осторожно признал министр, свидетельствуют, что до прорыва здесь еще далеко.

Поэтому смелый прогноз Александра Левинталя о возможном приросте производства в текущем году на 40% вызвал крайнее раздражение у губернатора: "Вы это считали по системе "три П" - палец, пол, потолок?! Я этому не поверю, пока не увижу точных расчетов и доказанных цифр".

Зато доклад краевого министра финансов Александра КАЦУБЫ об исполнении бюджета края на 2006 г. и о задачах по исполнению бюджета на 2007 г. комментариев губернатора не вызвал. Хотя также не вызвал и оптимизма: по всем прогнозам рост валового продукта все расходы не покроет. Особое внимание министр уделил на нарушениям муниципалитетов при организации северного завоза. Также Александр Кацуба резко покритиковал скандально-убыточную работу пассажирского автотранспорта в Хабаровске, заявив, что "мэрия не предпринимает необходимых мер". Однако каких-либо оргвыводов пока не последовало.

После докладчиков последовали выступления руководителей ряда крупнейших предприятий края. Особый интерес по традиции вызвало выступление гендиректора ОАО "КнААПО" Александра ПЕКАРША. Вместо убытков (около 1 млрд руб. в 2006 г.) завод планирует закончить нынешний год с прибылью - около 800 млн руб.

Ну, а особое неприятие у губернатора вызвало выступление гендиректора ОАО "Ургалуголь" Александра ДОБРОВОЛЬСКОГО. Он рассказал об объективных причинах, вновь помешавших выполнить годовой план, о развернутой на предприятии реконструкции, результаты которой скажутся в 2009-2010 гг. На это Виктор Ишаев едко припомнил известную притчу про Ходжу НАСРЕДДИНА: "Вы еще про 2020 г. расскажите, до которого уже никто не доживет!" После разгневанный глава края еще не раз поминал угольщиков, а в финале заседания и вовсе пригрозил всем, кто подрывает налоговую базу края, освободить их от занимаемой должности, а заодно "прорядить" краевое правительство. Время покажет - насколько серьезен был гнев губернатора.