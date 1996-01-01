Дошел черёд до глав сёл

В отношении главы Комиссаровского сельского поселения Ханкайского района Приморья Ирины СИНЧЕНКО, подозреваемой в получении взятки и использовании подложного диплома, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили ДДГ "ЗР" в пресс-службе прокуратуры Приморского края, она подозревается в использовании заведомо подложного документа и получении взятки. Как полагает следствие, в апреле 2005 г. Синченко в заявлении о согласии баллотироваться на должность главы Комиссаровского сельского поселения указала, что имеет высшее образование. Однако, согласно информации, полученной из вуза, Синченко обучения там не проходила. Кроме того, Синченко подозревается в получении взятки в сумме 2 тыс. руб. за незаконную выдачу фиктивной справки.