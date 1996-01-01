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Мэрство в клеточку
6 марта в 6 часов утра в московской гостинице "Золотой колос" была поставлена точка в пребывании Владимира НИКОЛАЕВА на посту мэра Владивостока. Сотрудники УФСБ по Приморскому краю и представители краевой прокуратуры задержали Николаева и препроводили его в столицу Приморья, где Ленинский районный суд выдал санкцию на арест опального главы муниципалитета.
Уголовный пакет для мэра
В тот же день прокурор Приморского края Александр АНИКИН возбудил в отношении временно отстраненного от должности мэра Владивостока Владимира Николаева еще одно уголовное дело. На этот раз по вовсе "мягкой" статье Уголовного кодекса - за превышение должностных полномочий (ст. 286).
Как полагает следствие, в марте 2006 г. мэр, выходя за пределы своих полномочий, в нарушение требований законодательства предоставил своими постановлениями четырем лицам земельные участки по 1,5 тыс. кв м в аренду на 49 лет для садоводства. Однако эти земли принадлежат к лесам первой группы и находятся в федеральной собственности. Распоряжаться ими может только специально уполномоченный орган - ФГУ "Владивостокский лесхоз". На основании мэрских постановлений четырем "садоводам" выдали порубочные талоны на вырубку деревьев в районе ул. Сахарный Ключ в пригороде Владивостока, недалеко от коттеджа самого опального мэра. В арендованной части леса "садоводы" вырубили деревья объемом более 30 куб. м. Прокуратура этот ущерб государству оценила в 433 тыс. руб.
Не будет неожиданностью, если и это уголовное дело станет не последним. Во всяком случае, пока идет расследование, информированные источники уверены, что действующим главой владивостокцы Николаева уже не увидят.
Зачем летал?
...Сразу же после известия о том, что Владимир Николаев отбыл в Москву, в Приморье принялись гадать, каковы были цели этого "вояжа". По словам одного из адвокатов мэра Германа МАЙКОВА, Николаев побывал на некоем "совещании в администрации президента", однако о том, с кем именно из подчиненных Сергея СОБЯНИНА встречался глава горадминистрации, сам подзащитный адвокатам не говорил. СМИ однозначно называют Владислава СУРКОВА, однако, похоже, встреча с "нужным" человеком так и не состоялась. Но то, что Николаев до последнего всерьез рассчитывал на поддержку кого-то из влиятельных кремлевских чиновников, видно по его действиям в последние две недели.
В истории с арестом по-прежнему больше вопросов, чем ответов. То, что в Москве подследственного застали с загранпаспортом, деньгами в иностранной валюте и несколькими пластиковыми картами, вряд ли серьезный аргумент в пользу его возможного побега за кордон. Во всяком случае, для тех, кто знает Николаева. Если у прокуратуры были веские основания подозревать временно отстраненного мэра в попытке скрыться, то почему его не задержали сразу же по приезде в Москву? Вместо этого Николаеву "подарили" целых 3 дня, в течение которых он пытался заручиться поддержкой в высших эшелонах власти, параллельно называя московским журналистам фамилии тех, кто, по его мнению, инициировал уголовное дело против него.
Много вопросов у защиты Николаева и к основаниям для ареста. "К ходатайству прокуратуры о заключении Николаева под стражу не приложены те материалы, которые его бы обосновывали. Там были материалы, но не те, что требуются в соответствии со ст. 108 ч.3 УПК", - заявили адвокаты. Подписки о невыезде, судя по всему, с мэра не брали. И все почему-то умалчивают о том, что решение суда должно было вступить в силу только через 10 дней и еще могло быть опротестовано адвокатами.
Вместе с тем, по мнению прокуратуры, Николаев сделал все, что предусматривает Уголовно-процессуальный кодекс в качестве оснований для заключения под стражу. Фактами, изложенными на пресс-конференции, которую сразу после суда об отстранении от должности мэр дал журналистам, он мешал ходу следствия. Кроме того, будучи на свободе, Николаев мог оказать на сотрудников администрации Владивостока психологическое давление, чтобы они дали благоприятные для него показания и фальсифицировали документы. Но это, скорее, логика, а не факты.
Задержали Николаева ранним утром, а во Владивосток он прибыл спустя сутки. Если учесть, что половину этого времени эскорт с подозреваемым провел в дороге, то неясно, где он был все остальное время. Московские СМИ утверждали, что он был на допросе в Генпрокуратуре, однако по-прежнему достоверно неизвестно, общался мэр Владивостока с ее представителями или нет. Адвокаты говорят, что никаких допросов не было, однако не исключено, что с Николаевым были проведены "беседы" без протокола.
Для одних он - преступник, для других - жертва
Вопреки утверждениям СМИ, дружно заявивших о чисто политических причинах "дела Николаева", адвокаты мэра более сдержанны в комментариях. "Я бы не сказал, что это дело политическое, но очевидно, что изначально оно было обречено на неудачу для Николаева и его защитников. Приговор вынесен не в этом здании", - заявил "ЗР" Герман Майков сразу после оглашения вердикта в Ленинском суде.
Обстановка вокруг процесса только подтверждает слова адвоката. Позвонить родным Николаеву разрешили только во время перерыва в судебном заседании, все остальное время родственники мэра провели на улице возле здания Ленинского суда, равно как и многочисленные журналисты, ожидавшие судебного решения. После судебного заседания Владимира Николаева втайне от корреспондентских глаз очень быстро препроводили в спецавтомобиль и увезли в СИЗО. Впрочем, даже после всех приключений опальному мэру удалось сохранить внешнее хладнокровие. "Николаев держится исключительно мужественно", - рассказала журналистам адвокат городского главы Ольга КОРОВИНА.
Действительно, неуверенный в себе политик в подобной ситуации вряд ли поехал бы в Москву с какими бы то ни было целями. И жесткие методы в отношении Николаева, очевидно, продиктованы тем, что он решил пойти до конца, а это по нынешним временам не очень-то приветствуется. Мэр Владивостока нарушил сразу два неписаных правила российских чиновников: первое - не выносить сор из избы, то есть не называть имена своих противников, даже если "прижали к стенке"; второе - не пытаться заручиться поддержкой первых лиц государства в случае возникновения неприятностей. А николаевский "ход конем" с вояжем в Первопрестольную к покровителям наверняка стал еще одной "красной тряпкой" для его политических противников.
Все более странным становится молчание губернатора и его команды. Главный пиар-идеолог края, по совместительству вице-губернатор, говорят, занят на выборах в Орле. Что касается владивостокцев, то для них сенсационный арест мэра потеснили неубранный снег и горы мусора, скопившиеся за неделю у подъездов. Город в коллапсе. Как бы не впасть в ностальгию по жесткой руке опального мэра!
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