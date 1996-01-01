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Наши губернаторы в первую десятку не попали
Еженедельник "Россия" опубликовал очередной "Рейтинг губернаторов". На этот раз объектом исследования стала численность работников госвласти и местного самоуправления в регионе - чем больше количество чиновников, тем выше место в таблице занимает руководитель региона.
Первые 3 места заняли: мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ (численность чиновников - 68 тыс. человек), губернатор Московской области Борис ГРОМОВ (50 тыс. человек), губернатор Тюменской области Владимир ЯКУШЕВ (43 тыс. человек). Среди других дальневосточных регионов места распределились следующим образом:
22-е место - Приморский край, губернатор Сергей ДАРЬКИН, численность чиновников - 23 тыс. человек;
27-е место - Хабаровский край, губернатор Виктор ИШАЕВ, 19 тыс. человек;
42-е место - Республика Саха (Якутия), губернатор Вячеслав ШТЫРОВ, 14 тыс. человек;
64-е место - Сахалинская область, губернатор Иван МАЛАХОВ, 10 тыс. человек;
68-е место - Камчатская область, губернатор Михаил МАШКОВЦЕВ, 8 тыс. человек;
78-е место - Еврейская АО, губернатор Николай ВОЛКОВ, 4 тыс. человек.
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