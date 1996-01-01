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Русский китайцу товарищ и электорат
После окончившегося поздно вечером 7 марта суда над мэром Владивостока Владимиром НИКОЛАЕВЫМ мне случилось добираться домой на попутной машине, за рулем которой оказался недавно приехавший в Россию китайский предприниматель, назовем его фамилией ВАН. И хотя товарищ Ван еще не знает многих слов по-русски, он уже успел вникнуть в тонкости политической борьбы в Приморье.
К моему удивлению, случайный собеседник проявил не только завидное для иностранца знание персонального состава приморского истеблишмента, но и незаурядную информированность о некоторых не совсем приятных фактах биографии ВИП-персон города и края. Естественно, что разговор наш (а он получился долгим - пробки в городе не прекращались и после одиннадцати вечера) сложился вокруг главной темы дня, а именно - заключения под стражу мэра Владивостока, в котором многие склонны видеть политический "заказ".
Оказалось, что в Китае коррупционные процессы и политика так же тесно связаны между собой. "У нас вот недавно мэра Шанхая поймали, - на ломаном русском языке сказал мой собеседник. - А ведь он был другом Ху ЦЗИНЬТАО и по рангу стоял выше министра. Так вот, его друзьям из нашего высшего руководства в связи с этим тоже светят проблемы". Причина уголовного дела оказалось самая что ни на есть тривиальная. "Он не дорога строил, они бизнес сделал, а потом деньги не смог вернуть", - рассказал Ван о деяниях китайских руководителей, которые по-русски называются "нецелевое расходование средств". Китайский товарищ тем временем добавил, что подобные "грехи" есть у многих коллег шанхайского "головы", просто на это в Китае часто закрывают глаза.
Впрочем, те, против кого репрессивная машина все-таки запускается, отделываются как минимум большим тюремным сроком. С применением ненормативной лексики (заимствованной, очевидно, у русских компаньонов по бизнесу) товарищ Ван рассказал о том, что грозит китайским коррупционерам. "Когда чиновник ворует - это же п....ц! Лет десять-пятнадцать назад поймали заммэра Пекина, большой человек, д....я денег украл, 16 лет тюрьма дали, все имущество забрали", - ярко описал злоключения высокопоставленных сограждан китаец. Однако конфискация имущества, к введению которой призывают и некоторые российские политики, не является панацеей даже в Китае: "Это все ерунда, он много денег перевел на счета родственников за границей, и все так делают, по телевидению недавно сказали, что 700 миллиардов долларов в год за рубеж вывозят".
"А у вас в Китае главу города избирают горожане или он назначается сверху?", - спросил я, помня о политической подоплеке уголовных дел против мэров нескольких российских городов. "Выборы мэра, как в России, это просто ерунда. По телевизору человека показали, и он стал мэром, хотя большинство даже не ходило на выборы", - продемонстрировал свое понимание особенностей "выборов по-русски" китаец. Из дальнейшего разговора я сделал вывод, что даже самая "продвинутая" часть китайского общества в лице бизнесменов-рыночников еще не готова к демократии. "Помнишь, в Америке был, как его, КЛИНТОН? Вот у них вся страна узнала, что он там со своей секретаршей сделал. А у нас мог бы что угодно с ней делать - и никто бы не узнал!", - сказал Ван.
К слову сказать, губернаторы провинций в КНР назначаются Пекином, так что в этом плане российская держава Китай уже догнала. А вот мэрам "повезло" больше - они избираются, но не напрямую, а из числа депутатов муниципального совета.
"Кстати, а кто у вас сейчас будет мэром?", - спросил меня китаец, когда я уже выходил из автомобиля. Я поразмыслил и назвал, как вариант, фамилию одного из краевых депутатов, наиболее вероятного, на мой взгляд, претендента на этот пост. "А он друг губернатора?" - поинтересовался Ван напоследок. "Да вроде бы... А еще этого человека сейчас много по телевизору показывают. Так что дело почти решенное", - вспомнил я об отношении Вана к русским выборам. На том и попрощались.
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