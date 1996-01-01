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Выборы среди снега и грязи

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По предварительным данным, на дополнительных выборах депутата Хабаровского горсовета по округу №24 на момент подготовки материала лидировала Светлана КОНДРАКОВА (29,6%), по округу №9 - Кларисса ВОРОБЬЕВА (68,9%), по округу №21 - Ирина АГАФОНОВА (54,5%). При этом только Светлана Кондракова является самовыдвиженцем, остальные лидеры кампании выдвинуты "Единой Россией".

По предварительным итогам выборов в Находке Приморского края явка избирателей, принявших участие в голосовании, составила на разных округах от 46,2% до 15,51%. Как уже сообщалось, из 156 кандидатов, вступивших в предвыборную гонку, после снятия кандидатур на 26 депутатских мандатов претендовало 132 кандидата. По информации муниципальной избирательной комиссии, депутаты определены по всем округам, кроме 14-го, где 2 кандидата набрали одинаковое число голосов - по 30, 57%. День перевыборов в этом округе будет назначен в ближайшее время. По одному округу двое кандидатов набрали равное число голосов избирателей, поэтому здесь состоится повторное голосование.

Голосование в приморском городе Арсеньев, где выбирали главу администрации, судя по предварительным итогам голосования, 11 марта этим не ограничится: возможно, грядет второй тур. Его дату позже определит муниципальный избирком. В первом туре ни один из 5 оставшихся кандидатов на должность главы администрации Арсеньевского городского округа не набрал необходимого количества голосов - 50% плюс 1 голос.

Это первая, но единственная неожиданность этих выборов, названных местными аналитиками самыми грязными за всю историю выборов в Арсеньеве. Явка избирателей составила 47% от списочного состава избирателей. В лидерах предвыборной гонки числились 2 главных кандидата - зам. председателя городской думы Сергей ПОРХУН и председатель комитета по промышленности администрации края, председатель совета директоров ААК "Прогресс", ставленник "Единой России", открыто поддержанный губернатором (губернатор даже приезжал в Арсеньев, брал краткосрочный отпуск, чтобы поддержать этого кандидата) Виктор СТАРЧЕНКО. В основном весь черный пиар в ходе предвыборного марафона был направлен по адресу этих двух кандидатов.

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