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Пикеты у Ленинского суда
Решение о временном отстранении мэра Владивостока в рамках уголовного дела, возбужденного краевой прокуратурой по ст. 286 - злоупотребление должностными полномочиями, Ленинский суд должен был вынести 28 февраля. На момент сдачи номера в печать заседание еще продолжалось.
Слухи о том, что в прошлый четверг в офисе и на квартире Николаева прошли обыски, поползли по городу еще в выходные. Между тем почти неделю назад с мэра сняли милицейскую охрану - ту самую, которую прокуратура теперь инкриминирует как "злоупотребление должностными полномочиями". Прокуратура и СМИ еще молчали, а журналисты уже знали, что 27 февраля в 16.30 состоится заседание суда по отстранению Николаева от должности. Поэтому к назначенному часу у здания суда толпились люди.
Все напоминало лето прошлого года, когда избирали меру пресечения в отношении замглавы города Алана БУДАЕВА. Тогда перед входом в здание суда организовали пикет пенсионеры из городских служб ЖКХ и молодежь. Впрочем, тогда митингующие выглядели явно наемными. Сегодня иначе. Предложи владивостокцам 11 марта пойти голосовать за мэра Николаева, который ездит с милицейским экскортом и летает, итог мог быть не в пользу прокуратуры.
Поддержать мэра пришел студенческий пикет "Молодой гвардии". Начальник отдела агитации и пропаганды Михаил БИРЮКОВ появление перед судом молодежи объяснил тем, что "таким образом она выражает свою гражданскую позицию". При этом в порядочности и честности главы студенты не сомневаются. Рядовые участники, среди которых явно выделялась гордость пикета - молодая женщина на 9-м месяце беременности Кристина ЯЦЕНКО, кроме того, что "это ужасно" и "несправедливо", ничего путного не пояснили.
Кроме молодежи Николаева пришли поддержать несколько пенсионерок. Женщины жаловались, что из-за такой страшной новости не спали всю ночь, хвалили мэра за его социальные программы и почищенные от снега улицы, похваставшись заодно, что свою улицу им пришлось убирать от снега самим. На пикете также появилась председатель Совета почетных граждан города г-жа МОРОЗОВА. "Ради интереса" на сборище заглянул руководитель организации неофашистского толка "Славянский Союз Владивостока" Дмитрий ДМИТРИЕВ.
Сам подозреваемый на суд не явился. По словам его защиты, на тот момент он находился в командировке.
Между тем у здания суда собралось много тех, кто знаком с кулуарной стороной дела Николаева. Слышались высказывания о том, что "ветер дует" из "белого дома" на почве земельных конфликтов между администрациями. Многих волновала фигура и.о. главы города. Знающие люди утверждали, что никто из нынешних замов это место занять не жаждет - по слухам, все они ушли в отпуск, как только против мэра возбудили уголовное дело. Были версии, что на должность и.о. назначат человека со стороны и даже о прямом губернаторском правлении, как в Дальнегорске.
На следующий день, как и ожидалось, у здания Ленинского суда собралось уже до двух сотен горожан. Урок предыдущего дня, когда троих молодых людей задержали и доставили в милицию за несанкционированный пикет, похоже, лишь вдохновил их ровесников, играющих в политику. Но теперь и пожилые люди были более организованны. "Володя, мы тебя не отдадим!" - скандировали они дружно. Между тем, Николаев у здания суда так и не появился.
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