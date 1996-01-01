Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Гельцер превысил полномочия?
- Что инкриминируют бывшему вице-губернатору Гельцеру? Слышал, что против него также возбуждено уголовное дело.
- Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, уголовное дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий бывшим вице-губернатором Приморского края Борисом ГЕЛЬЦЕРОМ ( ч. 2 ст. 286 УК РФ).
Как полагает следствие, Борис Гельцер, явно выходя за пределы предоставленных ему должностных полномочий, в нарушение действующего законодательства подписал дополнительное соглашение к договору поставки автобусов, что повлекло причинение крупного ущерба бюджету Приморского края на сумму четыре миллиона 320 тысяч рублей.
Указанный договор на поставку 41 автобуса по цене 480 тысяч рублей за единицу на общую сумму 19 миллионов 680 тысяч рублей был заключён 10 июня 2003 года согласно проведённому конкурсу на размещение заказа на поставку товаров для государственных нужд между администрацией края и коммерческим предприятием. В связи с тем, что с момента проведения конкурса цена на автобусы возросла, 10 июня 2003 года Борисом ГЕЛЬЦЕРОМ от имени администрации края было заключено дополнительное соглашение с поставщиком об изменении количества поставляемых автобусов и цены за единицу товара.
Однако в соответствии с требованиями закона вице-губернатор был обязан признать конкурс несостоявшимся и назначить новый конкурс, так как изменение цены и количества поставляемого товара после проведения конкурса на размещение госзаказа не допускается.
Новости тематики
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
Новости раздела
- Социологи изучают предвыборную ситуацию в Приморье
- Дальний Восток стал ближе к Москве
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- На пост губернатора Приморья уже претендует "праведная дюжина"
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- Tele2 второй год лидирует по репутации в российском телекоме
- 2019-й станет перекрестным Годом России во Вьетнаме и Вьетнама в России
- Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
- В Благовещенске прошла инаугурация губернатора Амурской области Василия Орлова
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
- "Еду с поминок..."
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока
- Приморье вновь попытается избавиться от "Хаяттов"