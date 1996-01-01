Гельцер превысил полномочия?

- Что инкриминируют бывшему вице-губернатору Гельцеру? Слышал, что против него также возбуждено уголовное дело.

- Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, уголовное дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий бывшим вице-губернатором Приморского края Борисом ГЕЛЬЦЕРОМ ( ч. 2 ст. 286 УК РФ).

Как полагает следствие, Борис Гельцер, явно выходя за пределы предоставленных ему должностных полномочий, в нарушение действующего законодательства подписал дополнительное соглашение к договору поставки автобусов, что повлекло причинение крупного ущерба бюджету Приморского края на сумму четыре миллиона 320 тысяч рублей.

Указанный договор на поставку 41 автобуса по цене 480 тысяч рублей за единицу на общую сумму 19 миллионов 680 тысяч рублей был заключён 10 июня 2003 года согласно проведённому конкурсу на размещение заказа на поставку товаров для государственных нужд между администрацией края и коммерческим предприятием. В связи с тем, что с момента проведения конкурса цена на автобусы возросла, 10 июня 2003 года Борисом ГЕЛЬЦЕРОМ от имени администрации края было заключено дополнительное соглашение с поставщиком об изменении количества поставляемых автобусов и цены за единицу товара.

Однако в соответствии с требованиями закона вице-губернатор был обязан признать конкурс несостоявшимся и назначить новый конкурс, так как изменение цены и количества поставляемого товара после проведения конкурса на размещение госзаказа не допускается.