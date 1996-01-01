www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.67 р. 100 JPY: 58.19 р.
EUR: 74.94 р. 10 CNY: 94.6 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Гельцер превысил полномочия?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Что инкриминируют бывшему вице-губернатору Гельцеру? Слышал, что против него также возбуждено уголовное дело.

- Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, уголовное дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий бывшим вице-губернатором Приморского края Борисом ГЕЛЬЦЕРОМ ( ч. 2 ст. 286 УК РФ).

Как полагает следствие, Борис Гельцер, явно выходя за пределы предоставленных ему должностных полномочий, в нарушение действующего законодательства подписал дополнительное соглашение к договору поставки автобусов, что повлекло причинение крупного ущерба бюджету Приморского края на сумму четыре миллиона 320 тысяч рублей.

Указанный договор на поставку 41 автобуса по цене 480 тысяч рублей за единицу на общую сумму 19 миллионов 680 тысяч рублей был заключён 10 июня 2003 года согласно проведённому конкурсу на размещение заказа на поставку товаров для государственных нужд между администрацией края и коммерческим предприятием. В связи с тем, что с момента проведения конкурса цена на автобусы возросла, 10 июня 2003 года Борисом ГЕЛЬЦЕРОМ от имени администрации края было заключено дополнительное соглашение с поставщиком об изменении количества поставляемых автобусов и цены за единицу товара.

Однако в соответствии с требованиями закона вице-губернатор был обязан признать конкурс несостоявшимся и назначить новый конкурс, так как изменение цены и количества поставляемого товара после проведения конкурса на размещение госзаказа не допускается.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru