Марш-бросок премьера

- Снова Владивосток посетило федеральное руководство. Это связано только с предстоящим форумом АТЭС?

- Михаил ФРАДКОВ с членами правительства прибыл во Владивосток вчера вечером. За сегодняшние сутки ему предстоит провести совещание по вопросам предстоящего саммита АТЭС и, возможно, осмотреть объекты строительства, охваченные рамками этого проекта на о. Русский.

Вместе с председателем правительства в краевой центр Приморья прибыл министр транспорта Игорь ЛЕВИТИН, а также представители Минпромэнерго. Сегодня же вечером делегация должна покинуть Владивосток.