За призывы не ходить на выборы - накажут

Центризбирком хочет ввести уголовную ответственность за призывы не ходить на выборы. Как заявил на парламентских слушаниях в Совете федерации глава комиссии Александр ВЕШНЯКОВ, очередной пакет поправок в избирательное законодательство будет внесен накануне выборов в Госдуму, пишет "Коммерсант".

По словам Вешнякова, известны случаи, когда призывы не голосовать существенно влияли на результаты региональных выборов. В частности, в октябре на выборах в свердловский парламент политтехнолог Антон БАКОВ организовал среди пенсионеров массовую агитацию против явки на выборы. Это привело к тому, что явка оказалась в среднем на 10-15% ниже, чем обычно по региону. Наибольшие потери от этого понесли партии, которые пользуются популярностью среди пожилых людей.

Кроме того, в пакет может войти поправка в налоговое законодательство, снимающая налоговую тайну с данных об источниках доходов кандидатов в депутаты, которую господин Вешняков назвал "антикоррупционной нормой". На прошлых выборах кандидаты в депутаты были обязаны предоставлять сведения о совместных с супругом доходах (кандидаты в президенты отчитываются о всех доходах - своих и супруга), однако эта обязанность входила в противоречие с налоговым законодательством, гарантирующим любому гражданину тайну источника его доходов. Центризбирком предлагает также обязать партии публиковать свои программы. По словам члена ЦИКа Елены ДУБРОВИНОЙ, такое пожелание содержится в законодательстве, но не выполняется. Как пояснил глава ЦИКа, эти поправки внесет либо президент, либо группа депутатов.