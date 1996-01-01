Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
За призывы не ходить на выборы - накажут
Центризбирком хочет ввести уголовную ответственность за призывы не ходить на выборы. Как заявил на парламентских слушаниях в Совете федерации глава комиссии Александр ВЕШНЯКОВ, очередной пакет поправок в избирательное законодательство будет внесен накануне выборов в Госдуму, пишет "Коммерсант".
По словам Вешнякова, известны случаи, когда призывы не голосовать существенно влияли на результаты региональных выборов. В частности, в октябре на выборах в свердловский парламент политтехнолог Антон БАКОВ организовал среди пенсионеров массовую агитацию против явки на выборы. Это привело к тому, что явка оказалась в среднем на 10-15% ниже, чем обычно по региону. Наибольшие потери от этого понесли партии, которые пользуются популярностью среди пожилых людей.
Кроме того, в пакет может войти поправка в налоговое законодательство, снимающая налоговую тайну с данных об источниках доходов кандидатов в депутаты, которую господин Вешняков назвал "антикоррупционной нормой". На прошлых выборах кандидаты в депутаты были обязаны предоставлять сведения о совместных с супругом доходах (кандидаты в президенты отчитываются о всех доходах - своих и супруга), однако эта обязанность входила в противоречие с налоговым законодательством, гарантирующим любому гражданину тайну источника его доходов. Центризбирком предлагает также обязать партии публиковать свои программы. По словам члена ЦИКа Елены ДУБРОВИНОЙ, такое пожелание содержится в законодательстве, но не выполняется. Как пояснил глава ЦИКа, эти поправки внесет либо президент, либо группа депутатов.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда