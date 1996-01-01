Ходорковский - самый читающий зэк в России

Михаил ХОДОРКОВСКИЙ, находящийся в данный момент в читинском СИЗО, подписался на 2007 год на 116 изданий. Как сообщает ИА "Восток-Медиа" со ссылкой на Blotter.Ru, экc-глава "ЮКОСа" выписал большинство крупных российских изданий и практически все местные СМИ. Годовая подписка обошлась ему в 152 642 рубля. Как лучший подписчик Читинской области, экс-глава "ЮКОСа" получил в подарок от почты коллекцию классики книжного клуба издательства "Терра".

Среди журналов большую часть занимают общественно-политические издания ("Социум и власть", "Эксперт", Newsweek и большое количество специализированных политических и экономических изданий), а также "стильные" журналы ("Эгоист Generation", "Бурда", "Ателье") и научно-популярные ("Химия и жизнь ХХI век", "Фотодело", "В мире науки", "Наука и жизнь", National Geografic). Выписаны также издания на английском языке. Среди заказанных книг - полный "Шерлок Холмс", серия "Русский бестселлер", произведения модных современных авторов Макса ФРАЯ, Харуки МУРАКАМИ, а также литература мистического толка: А. ХОЛИНА "Магия на каждый день" и П. АМНУЭЛЬ "Люди кода", а также девятитомник РАДЗИНСКОГО.

Кроме того, можно отметить большое количество юридической литературы. "Уголовно-исполнительная система", "Ведомости уголовно-исполнительной системы", "Конституционное право зарубежных стран".

Не остались в стороне и медицинские издания. Это "Иллюстрированная медицинская энциклопедия", "Симптомы и самодиагностика", журнал для мужчин Mens Health.