На Сахалине для чиновников от строительства прозвенел последний звонок

На Сахалине двум чиновникам областной администрации вынесены предупреждения. Как сообщает газета "Советский Сахалин", начальник управления капитального строительства администрации области А. ИГНАТОВ и начальник областного департамента строительства В. ГАРМАШ получили от губернатора Ивана МАЛАХОВА предупреждения о возможном несоответствии занимаемой должности.

Таков один из итогов прошедшего в минувшую среду в обладминистрации совещания о перспективах строительных работ в нынешнем году. Все дело в том, что, прежде чем перейти к перспективам, был сделан "анализ рационального использования бюджетных средств за 2006 год". И оказалось, что рационального было не слишком много. Как известно, цены на строительные работы - как по жилью, так и по другим объектам - растут стремительными (но всегда ли обоснованными?) темпами. В частности, губернатор назвал вопиющей стоимость квадратного метра при строительстве стадиона "Спартак" - более 60 тыс. руб.

По мнению первого вице-губернатора С. ШЕРЕДЕКИНА, стоимость летних работ при ремонте фасадов домов областного центра была завышена примерно в два раза, то есть вместо 40 фасадов можно было отремонтировать, по крайней мере, 70. Кому, каким организациям и почему отдают подряды муниципальные власти? - такой вопрос витал в воздухе, пишет газета.