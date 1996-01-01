РЕЗЕРВация

Несмотря на обещание первых лиц государства обратить внимание на проблемы Дальнего Востока, развитие региона еще долго будет оставаться делом будущего, пишет журнал "Финанс" в обзоре ситуации, сложившейся на Дальнем Востоке России.

Минувший год стал самым противоречивым для Дальнего Востока за последние несколько лет. С одной стороны, есть объективные данные, позволяющие говорить о нарастающем отставании региона: низкие темпы экономического роста и стремительное сокращение численности населения.

С другой стороны, у региона впервые за последние 10-15 лет появились перспективы развития. Президент Владимир ПУТИН лично пообещал заняться социально-экономическим развитием региона, подписав указ о создании специальной госкомиссии во главе с премьер-министром Михаилом Фрадковым по координации деятельности по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДВФО).

Проекты и прожекты

Инвестиции. "Финанс" собрал информацию о наиболее перспективных и амбициозных инвестиционных проектах, которые должны быть или уже начали реализовываться на Дальнем Востоке.

Наибольший прогресс достигнут в реализации двух реализуемых на основе соглашения о разделе продукции проектов - "Сахалин-1" и "Сахалин-2", в рамках которых уже произведены первые отгрузки нефти и газа.

Сразу три проекта - "Сахалин-3", "Сахалин-4" и "Сахалин-5" контролирует "Роснефть", что, по мнению многих экспертов, может стать серьезной преградой на пути их реализации. У компании нет достаточных ресурсов на освоение новых месторождений, поскольку размер ее кредиторской задолженности уже достиг критической величины. Основную надежду руководство "Роснефти", по всей видимости, возлагает на иностранных партнеров. В проектах "Сахалин-3" - это китайская SINOPEC, "Сахалин-4" и "Сахалин-5" - BP.

Виктор Ишаев: "Бизнес-интересы нужно подкреплять государственной политикой"

Губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ уже 15 лет возглавляет администрацию Хабаровского края. Он был идеологом фактически всех программ развития Дальнего Востока, принятых за последние годы.

"Ресурсный потенциал региона огромен, но, чтобы его эффективно задействовать в нормальных рыночных проектах, необходимо создать условия, обеспечивающие благоприятный инвестиционный и общий экономический климат. Сегодня есть понимание того, что нельзя развивать регион, просто заселяя его или акцентируясь на отдельных отраслях. Мы пробовали сосредоточиться на ресурсном блоке, но без развития инфраструктуры это не очень получается. Нужно комплексное, опережающее развитие инфраструктуры. Наша концепция - прежде всего, развивать опорные проекты и территории, экономическое оживление которых потянет за собой развитие целых регионов", - уверен Виктор Ишаев.

Сергей Дарькин: "Приморье - лучшая площадка для интеграции в АТР"

Губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН верит: в Приморье возможно создание мегаполиса Большой Владивосток.

По его мнению, край реально готов к реализации на своей территории масштабных и достаточно амбиционных проектов, которые позволят вывести экономику на качественно новый уровень. С позиции интеграции России в АТР губернатор отмечает проект создания в Приморье мегаполиса Большой Владивосток.

Большой Владивосток - это действительно масштабный проект, аналогов которому в России пока нет. В качестве модели выбраны наиболее эффективные как с экономической, так и с социальной точки зрения мегаполисы мира, используется их опыт в качестве отправной точки.

Губернатор планирует избежать ситуации, в которую попала Москва, когда излишняя концентрация ресурсов в одном месте приводит к очевидным диспропорциям.