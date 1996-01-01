Кандидаты в мэры Арсеньева заряжаются атомной энергией

Арсеньевская милиция зарегистрировала заявление от одного из жителей города, пожаловавшегося на то, что в районе городского рынка неизвестные граждане из автомобиля выкрикивали лозунги в поддержку одного из кандидатов на должность мэра - зам. председателя городской думы Сергея ПОРХУНА. Выкрики сопровождались нецензурщиной и угрозами по адресу жителей города.

Штабисты Порхуна отметили, что сторонники кандидата не имеют никакого отношения к инциденту, это провокация, нацеленная на дискредитацию кандидата. Правоохранители задержали одну из нарушительниц. Ей придется отвечать за нарушение общественного порядка согласно законодательству об административных правонарушениях.

Кандидат Николай ЕРМИШКИН, местный предприниматель, один из главных хлебопеков города, тоже жалуется в прессе на других кандидатов и черные пиар-технологии, использующиеся против него: и в прошлой предвыборной кампании, и в нынешней, как указывает Ермишкин, в его адрес поступали угрозы и различные предложения.

Не избежали "чернухи" и другие кандидаты.

Ряд кандидатов, памятующих о недавних высказываниях губернатора о возможности строительства АЭС в Приморье, в местных СМИ начали муссировать идею о том, что АЭС будто бы собираются строить рядом с Арсеньевом: мол, нужна ли нам эта "бомба" под носом.