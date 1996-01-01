Правительство Хабаровского края село за "круглый стол" с малыми народами

Серьезный разговор о проблемах и перспективах развития коренных малочисленных народов Севера между представителями краевой власти и народов Приамурья шел на заседаниях "круглых столов", которые по инициативе министерства природных ресурсов, муниципальных районов, общественных организаций коренных малочисленных народов Хабаровского края прошли в Николаевском, Ульчском, Комсомольском районах.

Как сообщили РИА "Восток-Медиа" в пресс-центре правительства края, была утверждена программа "круглых столов", сформирована и направлена группа специалистов из управлений рыбного хозяйства, лесного хозяйства, охраны окружающей среды, отдела по делам коренных малочисленных народов Севера.

Обсуждались новые Правила рыболовства в Дальневосточном регионе, практика применения нового Лесного кодекса, организация государственного экологического контроля в крае, пути социально-экономического развития коренных малочисленных народов в районах и крае, реализация федеральных и региональных нормативных правовых актов.

Практически все получили ответы на интересующие их вопросы. Проблемные вопросы были включены в итоговые документы заседания для их решения на краевом уровне.