Партий в Хабаровском крае стало вдвое меньше

За два года в Хабаровском крае значительно сократилось количество зарегистрированных политических партий. Если, по данным на 1 января 2005 г., их было 32 и 1 местное структурное подразделение, то сегодня в реестре числится 18 региональных отделений и 1 структурное подразделение партий.

Об этом рассказала на заседании "круглого стола" в Избирательной комиссии Хабаровского края, где обсуждались основные положения Федерального закона "О выборах депутатов Госдумы ФC РФ" представитель Главного управления федеральной регистрационной службы по Хабаровскому краю и ЕАО Ирина ОБУХОВА.

Как сообщает РИА "Восток-Медиа", прекратили существование Российская партия самоуправления трудящихся, Российская партия пенсионеров, Российская партия жизни, а также ликвидированы по решению суда пять региональных отделений - это Российская объединенная промышленная партия, партия "Свобода и народовластие", Партия социальной справедливости, Российская конституционно-демократическая партия, и "Союз людей за образование и науку".