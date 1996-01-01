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Законы инвестпривлекательности

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

28 млрд руб. инвестиций в основной капитал предприятий Хабаровска - таков прогноз, сделанный управлением экономического развития администрации города на 2007 г.

Как сообщили ДДГ "ЗР" в пресс-службе хабаровской администрации, на заседании коллегии при мэре обсуждены итоги социально-экономического развития Хабаровска по итогам прошлого года и поставлены задачи на нынешний год. По расчетам экономистов, приток инвестиций в нынешнем году увеличится почти на 9%, по итогам 2006 г. он составил 25,7 млрд руб. Наиболее привлекательными для вложения капитала остаются такие отрасли, как энергетика, строительство, пищевая промышленность, транспорт и связь.

Значительно возросла инвестиционная роль бюджетной составляющей - объем капитальных вложений за 2006 г. составил почти 607 млн руб., что в 2 раза превышает показатели 2005 г. Это позволило направить на капитальный ремонт объектов социальной сферы 266,6 млн руб.

По прогнозам, в будущем году намечается рост производства. Он составит почти 10% и достигнет отметки в 38,6 млрд руб. В прошлом году предприятия города начали выпускать более 50 видов изделий, на которые есть спрос. Введено в эксплуатацию 12 новых высокотехнологичных производств, что на треть больше показателей 2005 г.

Доля малого предпринимательства в общем обороте предприятий и организаций Хабаровска достигла 33,6%, а в доходах бюджета города - 19,1%. В сфере малого бизнеса работают сегодня 95 тыс. хабаровчан, или около 28% от всех занятых в экономике города. Среди проблем малого бизнеса - более низкая, чем в среднем по городу, "теневая" зарплата. На некоторых предприятиях вознаграждение за труд до сих пор недотягивает до прожиточного минимума.

Мэр Хабаровска Александр СОКОЛОВ остановился на приоритетах работы администрации города - в их числе привлечение инвесторов на развитие инфраструктуры, чтобы была возможность комплексно застраивать город. Необходимо также использовать резервы в жилищно-коммунальном хозяйстве, сокращать издержки, серьезно работать с предприятиями, находящимися на стадии банкротства.

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