В Партизанске митинговали против всего

Митинг протеста, в котором приняли участие более 500 человек, под руководством местной организации КПРФ и общественного движения "Гражданская инициатива" прошел в приморском Партизанске в субботу.

По словам организаторов, на городскую площадь в Партизанске приморцев вывело недовольство постоянно увеличивающимися тарифами на услуги в жилищно-коммунальном хозяйстве, коррупция во всех ветвях власти, забвение российских пенсионеров. В резолюции митингующие потребовали, чтобы мэр города, президент страны, правительство и депутаты Госудумы подали в отставку.