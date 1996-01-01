Москва инвестирует во Владивосток

- Когда правительство начнет предпринимать конкретные шаги по подготовке Владивостока к форуму АТЭС?

- Правительство РФ на следующей неделе рассмотрит проект развития Владивостока, где в 2012 г. планируется провести саммит АТЭС. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Герман ГРЕФ, выступая во вторник на презентации проекта Сочи-2014 для оценочной комиссии МОК.

По словам министра, Москва собирается инвестировать в наш город порядка $4 миллиардов в создание самой современной инфраструктуры - дорог, аэропорта и всх необходимых сооружений.