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Большие маневры

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Указ Президента России Владимира ПУТИНА о назначении Сергея ИВАНОВА первым вице-премьером, курирующим промышленность, и об освобождении его от должности министра обороны уже оброс самыми разными комментариями, пишут "ФК-Новости".

Преобладающим в них стало мнение, что теперь два ставших в общественном сознании кандидатами на пост главы Российского государства претендента - и Дмитрий МЕДВЕДЕВ, и Сергей Иванов - получат равные стартовые возможности. Оба должны будут доказать свое право занять первую позицию в государственной табели о рангах конкретными делами на конкретном и достаточно широком по сферам своего применения участке ответственности. Армия, видимо, к таким участкам ответственности больше относиться не будет.

Более того, у военных экспертов складывается мнение, что Владимир Путин, освободив своего бывшего коллегу по разведывательному сообществу от должности министра обороны, сделал ему очень большой "предвыборный" подарок. Ведь если Сергей Иванов все-таки включится в президентскую гонку, а в этом ни у кого из серьезных аналитиков нет никаких сомнений, то груз "армейских проблем" - пресловутая дедовщина, низкое, почти нищенское денежное содержание офицеров, годами не решаемые проблемы с их жилищным обеспечением, перевооружением частей и соединений на новую и современную боевую технику и т. д.

Есть и еще одна проблема, которая дала повод Владимиру Путину перевести Сергея Иванова на новый пост в правительстве. Это крайне нерациональное и неэффективное расходование средств, выделенных бюджетом на закупку вооружений и боевой техники. Только один пример, подтверждающий этот посыл. Средства на перевооружение армии и флота возросли с 2001 года в 3,5 раза и уже превысили 300 млрд руб. в 2007 году, что на 20 процентов больше, чем в 2006-м, а закупки современной российской боевой техники резко отстают не только от потребностей самих Вооруженных сил РФ, "там только 20% современного оружия", но даже от Индии.

Не случайно Владимир Путин, воздав должное работе Сергея Иванова, сказал: "В современных условиях, чтобы решать эту задачу (проводить перевооружение армии и флота. - Прим. ред.), организовать эффективную работу, рационально расходовать огромные, во всяком случае, для нашей страны, бюджетные деньги, здесь, на этом участке, нам нужен человек с опытом работы в сфере экономики и финансов". И такой человек, как оказалось, был в резерве у президента. Это руководитель Федеральной налоговой службы Анатолий СЕРДЮКОВ, назначенный новым министром обороны России. Правда, с армией его связывают только два года службы после окончания Ленинградского института советской торговли, а основную свою трудовую карьеру он делал на поприще мебельной торговли и налоговой службы. Известно, что человек он крайне трудолюбивый, деловой, принципиальный, преданный интересам государства и не любящий никакой публичности (!).

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