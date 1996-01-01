На Дальнем Востоке зарегистрировано 173 новых издания

В 2006 году управлением Росохранкультуры по Дальневосточному федеральному округу зарегистрировано 173 издания. Об этом со ссылкой на газету "Тихоокеанская звезда" сообщила РИА PrimaMedia.

В частности, по словам руководителя Дальневосточного управления Росохранкультуры Натальи КАБУЗЕНКО, интерес физических и юридических лиц к открытию новых средств массовой информации остается по-прежнему высоким. В 2006 году в управление поступило 239 заявлений на их регистрацию. Зарегистрировали 173 издания и 48 перерегистрировали. С учета было снято 83 средства массовой информации.