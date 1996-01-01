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На Дальнем Востоке зарегистрировано 173 новых издания

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В 2006 году управлением Росохранкультуры по Дальневосточному федеральному округу зарегистрировано 173 издания. Об этом со ссылкой на газету "Тихоокеанская звезда" сообщила РИА PrimaMedia.

В частности, по словам руководителя Дальневосточного управления Росохранкультуры Натальи КАБУЗЕНКО, интерес физических и юридических лиц к открытию новых средств массовой информации остается по-прежнему высоким. В 2006 году в управление поступило 239 заявлений на их регистрацию. Зарегистрировали 173 издания и 48 перерегистрировали. С учета было снято 83 средства массовой информации.

Досье

Всего в ДВФО зарегистрировано 1448 средств массовой информации, в том числе 440 электронных. Лидирует Республика Саха (Якутия) - 386. Учредители СМИ, в основном, физические лица и хозяйствующие субъекты, что характерно для Хабаровского края, Амурской, Камчатской областей. В Корякском, Чукотском автономных округах, в Еврейской автономной области и отчасти в Республике Саха (Якутия) СМИ в большинстве управляются органами госвласти и местного самоуправления. По данным на 2006 год, политические партии на Дальнем Востоке выпускали 17 изданий.
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