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В аграрную отрасль возвращаются пятилетки

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Начиная со следующего года развитие сельского хозяйства Приморья будет определяться пятилетними планами. Проект закона "О развитии сельского хозяйства в Приморском крае" планируется вынести на очередное заседание ЗС ПК.

История вопроса такова. В последние дни 2006 г. был принят Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства", который находился в стадии обсуждения уже несколько лет. В связи с этим рассмотрение закона "О развитии сельского хозяйства Приморского края", который ранее планировалось вынести на январскую сессию ЗС ПК, было отложено: краевой закон нужно было привести в соответствие с федеральным документом. На прошлой неделе проект краевого закона обсуждался на заседании комитета по продовольственной политике и природопользованию. Отдельной статьей в законопроекте заявлен пятилетний план развития аграрной отрасли.

По словам заместителя председателя комитета Сергея СИДОРЕНКО, Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" содержит только базовые положения и придает отрасли приоритетный статус, а конкретные меры поддержки должны быть прописаны в государственной пятилетней программе. Первая пятилетка для села начнется уже в следующем, 2008 г. Причем федеральная программа будет верстаться на основе региональных блоков, поэтому в ближайшие месяцы в Приморье должна быть разработана и принята краевая программа по развитию сельского хозяйства на 2008-2012 гг.

Кстати, на прошедшей неделе было объявлено, что растениеводческие хозяйства Приморья получат компенсацию из краевого бюджета за каждую тонну приобретенных минеральных удобрений в размере 1,2 тыс. руб. По информации специалистов департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации края, в нынешнем году сельхозпредприятиям необходимо закупить для весенней посевной 15,5 тыс. тонн удобрений.

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