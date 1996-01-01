Земельный вал

Как известно, в Приморье краевые власти делегировали себе полномочия по распоряжению землей краевого центра, хотя до недавнего времени этими вопросами занималась администрация города. А с 1 февраля 2007 г. - администрация края. Юридическое основание - закон "О внесении изменений в Закон Приморского края "О регулировании земельных отношений в Приморском крае", принятый краевым Законодательным собранием.

В соответствии с этим законом в ведение администрации Приморского края перешли полномочия по распоряжению земельными участками на территории Владивостокского городского округа, государственная собственность на которые не разграничена.

Для этого в структуре администрации - сообщили ДДГ "ЗР" в пресс-службе краевой администрации - создан департамент имущественных отношений. А в его составе - управление по распоряжению землями на территории Владивостока. Возглавил департамент Владимир КНИЖНИК - прежний председатель комитета по управлению государственным имуществом АПК.

Новой структуре будет чем заняться. В наследство от городских властей ей досталось 8 тыс. заявлений землепользования. Теперь решение по этим заявлениям будет приниматься уже на краевом уровне. Но многие заявители беспокоятся, не вызовет ли временная просрочка необходимость заново переоформлять некоторые документы и нести дополнительные затраты. Прием граждан по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12. Тел. (4232)20-54-58.

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